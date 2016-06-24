中国证监会正对部分已实施并购重组上市公司开展专项检查

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月24日 - 中国证监会官方微博周五称，上市公司2015年年报披露后，证监会重点关注了上市公司并购重组业绩承诺的完成情况及信息披露的合规情况。目前证监会正对部分已实施并购重组，但承诺完成比例低、媒体质疑较大的上市公司开展专项检查。
微博指出，加强上市公司并购重组事中事后监管，是证监会并购重组监管全链条的重要环节。证监会将对检查发现违法违规的，发现一起，查处一起。财务顾问、审计、法律、评估等各类中介机构都要遵循行业公认的执业标准，切实履行职责、勤勉尽责。
财新网此前报导称，证监会已经部分叫停上市公司跨界定向增发，涉及互联网金融、游戏、影视、VR（虚拟现实）四个行业。同时，这四个行业的并购重组和再融资也被叫停。但证监会澄清，再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化。（完）
(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。