中国证监会正对部分已实施并购重组上市公司开展专项检查

路透北京6月24日 - 中国证监会官方微博周五称，上市公司2015年年报披露后，证监会重点关注了上市公司并购重组业绩承诺的完成情况及信息披露的合规情况。目前证监会正对部分已实施并购重组，但承诺完成比例低、媒体质疑较大的上市公司开展专项检查。

微博指出，加强上市公司并购重组事中事后监管，是证监会并购重组监管全链条的重要环节。证监会将对检查发现违法违规的，发现一起，查处一起。财务顾问、审计、法律、评估等各类中介机构都要遵循行业公认的执业标准，切实履行职责、勤勉尽责。

财新网此前报导称，证监会已经部分叫停上市公司跨界定向增发，涉及互联网金融、游戏、影视、VR（虚拟现实）四个行业。同时，这四个行业的并购重组和再融资也被叫停。但证监会澄清，再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化。（完）