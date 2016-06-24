中国证监会就IPO欺诈发行及信息披露违规开展专项执法

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月24日 - 中国证监会官方微博周五称，证监会近日已部署了首次公开发行（IPO）欺诈发行及信息披露违法违规的专项执法行动，证监会稽查部门对首批违法违规线索已经进入执法程序。
微博指出，执法行动将覆盖IPO各个环节，全面覆盖发行人、控股股东和实际控制人、中介机构等各类主体，全面覆盖不披露、不及时披露、虚假披露等各种违法行为。证监会将组织行政许可、日常监管、交易监控、信访举报等多个部门和环节，多渠道、宽口径、大范围、全覆盖的查找线索、发现问题和移交案件。
证监会将对IPO企业进行分类核查筛选；通过日常审核环节强化问核和从严审查；密切关注市场舆情、媒体、网络传媒对问题企业的报导和披露；对历史财务报表、媒体揭披问题、市场关联信息进行数据挖掘。
微博指出，证券市场的投融资行动依赖真实、准备、完整的信息披露，IPO欺诈发行及虚假披露严重背离诚信原则，是资本市场最为严重的三大证券欺诈行为之一。
尽管证监会对信披违法违规的查处始终保持高压，但上市公司违规披露问题依然突出。在IPO环节，包装上市、披露不实乃至欺诈发行时有发生、屡禁不绝，主要表现为：虚构业务、虚增资产收入和利润、披露信息内容不准确或选择性披露、披露内容存大重大遗漏等。
欣泰电气(300372.SZ)及其保荐人兴业证券近日已先后被证监会立案调整，欣泰电气涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规。在欣泰电气收到正式处罚通知后，将成为创业板第一家退市的公司，更将成为中国证券市场第一家因欺诈发行被退市的上市公司。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。