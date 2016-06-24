中国证监会就IPO欺诈发行及信息披露违规开展专项执法

路透上海6月24日 - 中国证监会官方微博周五称，证监会近日已部署了首次公开发行（IPO）欺诈发行及信息披露违法违规的专项执法行动，证监会稽查部门对首批违法违规线索已经进入执法程序。

微博指出，执法行动将覆盖IPO各个环节，全面覆盖发行人、控股股东和实际控制人、中介机构等各类主体，全面覆盖不披露、不及时披露、虚假披露等各种违法行为。证监会将组织行政许可、日常监管、交易监控、信访举报等多个部门和环节，多渠道、宽口径、大范围、全覆盖的查找线索、发现问题和移交案件。

证监会将对IPO企业进行分类核查筛选；通过日常审核环节强化问核和从严审查；密切关注市场舆情、媒体、网络传媒对问题企业的报导和披露；对历史财务报表、媒体揭披问题、市场关联信息进行数据挖掘。

微博指出，证券市场的投融资行动依赖真实、准备、完整的信息披露，IPO欺诈发行及虚假披露严重背离诚信原则，是资本市场最为严重的三大证券欺诈行为之一。

尽管证监会对信披违法违规的查处始终保持高压，但上市公司违规披露问题依然突出。在IPO环节，包装上市、披露不实乃至欺诈发行时有发生、屡禁不绝，主要表现为：虚构业务、虚增资产收入和利润、披露信息内容不准确或选择性披露、披露内容存大重大遗漏等。

欣泰电气(300372.SZ)及其保荐人兴业证券近日已先后被证监会立案调整，欣泰电气涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规。在欣泰电气收到正式处罚通知后，将成为创业板第一家退市的公司，更将成为中国证券市场第一家因欺诈发行被退市的上市公司。（完）