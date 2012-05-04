美国官员称中国同意提高合资证券公司的外资持股比例

路透北京5月4日电---一位美国高级官员周五表示,中国已同意将国内合资证券公司的外资持股比例上升到49%,并同意允许合资券商开展商品和金融期货交易.

此举将允许国内合资证券公司的外资持股比例从目前的33%上升,同时放宽这些公司的市场活动,将让它们进一步涉足中国资本市场的多元化和自由化.

这位美国官员在中美战略经济对话间隙对记者表示,"这将提供重要机遇,并帮助强化中国的资本市场."

该官员亦称,中国同意今年夏天开始出口信贷金融改革谈判,中国政府愿意让国有企业按市场化水平进行利润分配.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋/田建华

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