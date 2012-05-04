美国官员称中国同意提高合资证券公司的外资持股比例

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京5月4日电---一位美国高级官员周五表示,中国已同意将国内合资证券公司的外资持股比例上升到49%,并同意允许合资券商开展商品和金融期货交易.
此举将允许国内合资证券公司的外资持股比例从目前的33%上升,同时放宽这些公司的市场活动,将让它们进一步涉足中国资本市场的多元化和自由化.
这位美国官员在中美战略经济对话间隙对记者表示,"这将提供重要机遇,并帮助强化中国的资本市场."
该官员亦称,中国同意今年夏天开始出口信贷金融改革谈判,中国政府愿意让国有企业按市场化水平进行利润分配.(完)
--编译 吴云凌;审校 王洋/田建华
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。