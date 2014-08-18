中国证券法修改监管原则将转型为功能监管 一审草案争取年底上会

路透上海8月18日 - 中国政法大学教授李曙光近日指出，现行《证券法》存在许多缺陷与不足，已不能适应市场发展需要，应尽快修改；并建议从10方面重点修改完善证券法，包括扩大证券种类与范围、推进新股发行注册制改革、强化投资者保护、完善监管执法手段等。

据中国证券报周一报导援引李曙光表示，目前《证券法》修改的基本稿正在征求意见，“一审”草案预计会在年底争取上会，《证券法》修改将使监管原则从“行业监管”转为“功能监管”。

李曙光认为，现行证券法主要存在以下问题：证券定义范围过窄；股票发行审核的行政色彩浓厚；事中事后的监管处罚措施无力；投资者保护机制薄弱；以及司法保障缺陷。

此外，互联网金融迅速发展对金融行业产生了巨大影响。目前的法律规则主要针对传统金融，涉及到互联网金融的规则几近于无，需要相关法律迅速对此做出回应。

他建议，证券法修改的重点不仅是发行审核制度本身，也应建立注册制生态系统的一系列配套机制；新股发行审核体制方面，应建立聆询机制，提高信息披露标准，同时规定差别化的发行与上市条件，形成发行监管和上市监管的合理分工。

李曙光还指出，应进一步优化发行条件，将“具有持续盈利能力”修改为“具有持续经营能力”要求，取消“财务状况良好”要求，取消“最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为”的要求等。

其他修改建议还包括将股权众筹纳入法律监管，互联网金融在筹资和融资过程中应设定一定监管门槛，众筹的门槛方面，建议半年达到200万以上的应纳入监管范畴。

另外，他还指出，强制分红不宜写进证券法；从信息披露上来讲，证券发行原来注重企业的盈利，现在要向注重信息披露的方向转型。还要建立发行上市、日常监管等各个环节有机衔接的信息披露规则体系。要加大对于内幕交易、操纵市场、虚假信息以及交易欺诈等违法行为的法律识别，并完善监管执法手段，证监会监管工作的重心应从事前把关向事中、事后监管转移。(完)

(发稿 吴芳; 审校 黄凯)

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