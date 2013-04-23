中国券商寄望逆势加杠杆摆脱金融农民形象

* 中国券商依赖传统业务只能“靠天吃饭”

* 不甘当金融农民，欲借创新业务加杠杆

* 新任证监会主席属“稳健型”，券商创新风向可能有变

* 现有法规给出足够杠杆提升空间，但加杠杆需内部制度建设

* 若创新业务打开局面，券商发债规模每年或上千亿元

* 短融为近期券商发债品种首选，中期债亦可能跟进

作者 林琦/赵红梅

路透上海/香港4月23日 - 全球金融危机后国际投行已纷纷“去杠杆化”，近日中国债市“打黑”对代持养券的调查，更是将杠杆化交易推上风口浪尖。但逆风而行的，是中国大型券商寄望加大杠杆，提高负债规模。

究其原因，主要是经过前几年的清理整顿，国内券商经营杠杆倍数已被压到极低，且经营收益“靠天吃饭”较明显。随着国内证券监管政策逐步放松，券商提高杠杆逐渐成为大势所趋。

“我们以前是金融农民，靠天吃饭。”海通证券(600837.SS)董事会秘书金晓斌指出，券商若要提高ROE(股本回报率)，减少股市行情对券商收入的影响程度，就需要大力发展资本中介和投资业务，调降传统通道业务的占比。在这个发展过程中，公司负债率将会提高，杠杆倍数亦会上升。

兴业证券(601377.SS)总裁刘志辉坦承，“我们当前的杠杆率偏低，只有1.2倍，基本没有什么负债。”

他说，在去年证监会放松管制后，券商业已具备了提高杠杆的可能性和必要性。融资融券、股票约定式购回等创新业务有稳定的盈利，又对资本需求较大，券商债务融资渠道已被打通。

去年中国整个券商行业净利总额为329亿元人民币，尚不及美国高盛(GS.N)一家。有业内人士乐观预计，随着券商提高杠杆水平，短期内券商债务融资规模有望每年提高上千亿元，大型券商的盈利能力成倍增长。

欲浏览中国证券业整体业绩与高盛公司对比图，请点选 (link.reuters.com/tup57t)

据中国证券业协会数据计算，去年全行业的平均杠杆值(扣除客户保证金后)仅1.5倍，而国际投行目前在10倍以上，2008年金融危机前曾高达30-40倍。

中信证券(600030.SS)(6030.HK)是业内第一家提出杠杆率提升目标的，计划从1.55倍提升至2倍。中信证券副董事长殷可透露，中信未来三年内将扩大资本中介业务，并提高杠杆率，有信心将公司ROE从去年的5%提高至两位数以上。

不过，个人风格稳健的原中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长肖钢3月就任证监会主席，业内人士预期，券商行业的激进扩张呼声或会有所降温。

2002-2003年国内大量券商因违规经营而倒闭，监管层对券商业展开长达数年的整顿，大部分券商主营业务被压缩至仅剩经纪、投行、自营老三样。

2012年中国券商业主营收入分类图，请点选 (link.reuters.com/mup57t)

**新主席新风格**

中国证监会前任主席郭树清在18个月任期内，密集出台近百个制度规则，点燃了国内券商行业的创新热情。但是在风格稳健的新证监会主席肖钢3月中上任后，券商业的创新气氛中增加了疑虑和观望。

“肖钢比较稳健，风格与郭主席不一样，而且上任后肖主席还没有公开说过话，大家需要等等再看看。”上海一大型券商中层干部表示，“新主席应该发表一些观点，让大家知道未来的发展路线。”

华中一家中型券商高层指出，近期证监会一些高层官员的内部讲话基调已有所变化，也不知这些讲话是否反映新主席的意图，但这让人感觉今后券商加杠杆和加快创新存在一些不确定性。

“以前的调子是创新容错，现在的调子是不许犯错，要犯错也要犯小错，要犯错也是晚犯错，谁先犯错就拿谁当典型。”该高层表示。

近期中国证监会对外的公开说法是，新主席上任后，将会保持政策连续性。但值得注意的是，证监会近期正在全面检查券商资管业务。中国证监会新闻发言人上周表示，已要求地方证监局对国泰君安、海通证券、华泰证券和华龙证券四家个别产品涉嫌违规的情况进行重点检查，目前现场检查已结束，将根据情况作出处理。

中金公司一位人士指出，肖钢上任前一周，他们曾去证监会开会讨论关于证券公司风险控制管理的办法，但那周证监会连发了七个有关资本市场创新的文件，唯独这个办法没有下发。肖钢接任之后，听说这个办法被证监会高层给按下来了。

“风险控制管理办法之后会不会修改、怎么弄都不知道，之前一直讨论券商杠杆如何放开，但感觉上证监会已转为谨慎，眼下步子肯定会放慢的。可能下个月的券商行业创新大会有新进展。”该人士表示。

不过，一些业内人士对于未来业务创新的方向仍充满乐观。金晓斌一语中的：“开弓没有回头箭。”

在中信建投行业分析师魏涛眼中，券商加杠杆已是大势所趋。他在最新报告中指出，中国已提出要发展多层次资本市场，需要券商提供流动性的做市业务。当前证券业全行业净资产不足7,000亿元人民币，未来中国的柜台市场、资产证券化产品、债券及各种期权、期货衍生品市场的规模可能以数十万亿元计，因此券商必须加大杠杆。

魏涛认为，如果把郭树清时代定位于“进中求稳”，那么肖钢时代或许是“稳中求进”，证券业创新的进程和节奏可能发生变化，但大方向应该不会改变。

“市场上过度解读了主席的个人风格，”北京一券商高层亦认为，证监会是一个相当庞大的组织，它是一个集体，有一批专业人士在辅佐主席，所以政策的连续性是必然的。中国资本市场的一些演进当然与领导个人风格有一定关系，但是每一任领导都会推动这种演进更快发展。

**加杠杆路线图**

申银万国分析师何周炎认为，券商加杠杆目的就是要提高自有资金的使用效率和收益率。而券商提高杠杆需要有三个条件，首先是要有资金消耗型业务；其次是要有负债经营的渠道；第三要有监管政策的配合。

“简单而言，要有发债用途和路径，并且合规。”他说。

何周炎还指出，去年证监会出台对券商业务松绑的一系列措施，融资融券、股票约定购回和股票质押式回购、柜台市场及资产证券化等一系列新业务逐步推进，其中融资融券的推广已渐入佳境，多家券商两融业务贡献的收入占比已在5-10%。

其实，融资融券及股票约定式购回等业务等都是“类贷款”业务，赚取较为稳定的利差，例如融资融券业务券商拆出年化利率在8-9%，而银行间市场上资金短期拆借成本在3%左右，向券商提供转融资的中国证券金融股份有限公司目前拆出资金年化利率为5.6-5.8%。

不仅有利差，融资融券业务还会给券商带来经纪佣金收入，所以券商对于开展这项创新乐此不疲。在融资融券业务由试点转常规后，这两年来业务规模有了大幅提升，单单今年前三个半月，融资融券余额已由去年底的近900亿元提高至1,700亿元。

“融资融券业务规模与股市行情大有关系，去年11月我们余额还只有50亿，2月已到96亿元。”海通证券一位业务主管指出。

广发证券行业分析师潘峰指出，目前国内融资融券业务尚处起步阶段，参照成熟市场，预计国内两融余额短期内有望达2,000-3,000亿元。总体而言，今明两年国内券商类贷款业务，将为整个行业带来82亿元和144亿元的净利，这相当于去年行业净利的25%和44%。

其实，国际投行近年来已将大量负债投入带来稳定收益的业务。以国际投行高盛为例，其2011年杠杆率为13倍，其中10倍杠杆规模用于类贷款业务、做市和自营本金投资两大类业务。魏涛指出，高盛之所以敢于高杠杆，其根本原因在于其负债资金投向的业务经营风险较小，可以加大杠杆增加收益。

不过一些券商仍抱怨，目前可以用于加杠杆的产品尚未成气候，暂时看不到加杠杆的需要。

中型券商太平洋证券(601099.SS)一位人士指出，现在能放杠杆的业务是融资融券、转融通、约定式回购、短融，还有通过另类结构化产品来投资股票质押及地产项目、股票质押贷款等，但大多业务的总体规模都有限。

**杠杆率上限**

目前中国证监会尚未对券商杠杆率直接设定上限目标。殷可表示，从不同监管指标看，有不同的杠杆率天花板。若从现有的净资本监管要求看，天花板大概在8倍左右；但从另一指标--净资产/负债指标不得低于20%来估计，5倍就可能到顶了。

他说，证监会正在讨论修订净资本管理方案，中信之前曾向监管层提出建议，希望采用类似巴塞尔II或巴塞尔III的管理方法，这样券商行业内杠杆率的上限可普遍放宽至6-8倍。

按业内惯例，杠杆倍数是指扣除客户保证金后的总资产与净资产之比值。若按去年底中信证券净资产867亿元推算，中信证券由1.55倍杠杆提高至两倍，意味着其负债规模将增加近400亿元。而中信证券1月公告称，拟发行不超过400亿元的境内外债务融资工具。

何周炎指出，若在现有的净资本和风险资本计算标准下，国内券商行业的杠杆率达到3.5倍时，将触及监管理设定的的其他监管指标上限。

有业内人士透露，证监会正在修改的证券公司风险资本管理办法，之前下发的讨论意见稿曾将部分资本监管指标进一步放松，例如净资本/净资产比例下限由目前的40%下降至10%。这意味着券商杠杆率的上限有望接近10倍。

即使按券商全行业达到3.5倍的杠杆来估算，国内券商将在现有基础上增加1.4万亿元债务。业内人士指出，这个目标不可能是一两年内完成，但这至少预示着若未来几年创新业务发展顺利，券商业每年有望通过债务融资工具筹资上千亿元。

**短融主打**

今年以来，国内券商债务融资主要通过短期融资券形式。平安证券一位固定收益分析师指出，短期融资券虽然期限比较短，但利率较低，而且短融滚动操作后的效用可类比为中期债券。更重要的是，短融在银行间市场发行交易，而银行间市场的流动性要比公司债所在的证交所好得多。

他说，“未来券商要发债应该主要还是短融，毕竟债市主要在银行间市场。”

在去年先后发布券商发行短融和次级债等相关规定后，证监会今年3月又发布了证券公司债券融资工具管理暂行规定(征求意见稿)，将债务融资工具定义为同业拆借、回购、短融、公司债及收益凭证等。新办法还赋予券商自主选择发行地点、发行模式(公开或私募)。

据路透统计，目前中信证券、中信建投、中金公司、招商证券(600999.SS)等15家券商获批的短期融资券注册总额高达1,135亿元，而这15家券商今年来已发行了逾800亿元短融(含滚动发行量)。

未来海通证券、兴业证券、宏源证券000562.SZ等多家大中型券商还将陆续跻身短融发行大潮，而招商证券已率先发行100亿元公司债、国信证券近期亦在申请发行次级债，未来券商将尝试更多债务融资工具。

对于不同券种，各家券商都有不同考虑。海通证券财务总监李础前表示，由于短期负债不能用于长期资金配置，因此加大中长期负债是公司当前迫切的任务。

海通证券近日抛出一个总额逾一千亿元的发债计划，其中包括拟发行待偿规模不超过234亿元的短融；期限不超过10年的公司债及其他债务融资工具，发债余额共计不超过当年净资产的1.4倍。

何周炎预计，若按现有融资品种，即短融、公司债和次级债，大概能支撑国内券商行业杠杆率提高两倍。未来券商创新业务打开局面后，杠杆率需要进一步提高，那么券商业就还需要寻找新的债务融资工具，收益凭证或许会是一个选择项。

**风险不得不防**

虽然相当多券商对于创新业务开展以及加杠杆都表达了不小的兴趣，但亦有业内人士指出，加杠杆亦是一个技术活，背后隐含着不小的风险，因此这种策略并不适用于所有券商。

“加杠杆只是一个意愿，具体到每家券商能否实现，还要看自身能力。”国信证券行业分析师邵子欣认为，大型券商融资融券等资本中介业务发展比较快，杠杆提升较容易，但中小券商能否抢得那么多业务量，是其未来能不能撬动杠杆的关键。

她指出，虽然目前券商率先进军的是风险较低的类贷款业务，但是这对于券商而言，类贷款业务毕竟是一个全新领域，券商中后台风控体系的完善仍需要时间。

“信托花了六年时间才掌握了类贷款业务，券商没有三年做不下来。”她说。

确实，融资融券从获批试点到目前全面铺开，经历了三年时间。从去年情况来看，融资融券业务规模前十大券商获得了近六成的市场份额，排名第一的海通证券业务规模是排名最末券商的近10倍。

华中一中型券商高管指出，在开展融资融券业务初期，券商内部有关客户授信、风险监控、平仓流程等一系列制度都需要完善，这可算是一项系统性工程。若是券商今后再介入风险更高的期货期权、做市商等，其内部需要完善的制度更多，这对于中小券商将是一个严峻的考验。若是一些国内券商仍沿袭目前的一把手决策制度，券商内部风控体系估计未来还是不能很好地执行。

“制度贵在落实，有了制度还需要严格的执行。海外银行制度已是相当完善，但仍发生过因一个交易员过度杠杆让他的银行倒闭的事情”，他说。（完）

(审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。