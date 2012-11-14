券商营业部设立拟全面放松--报载

路透北京11月14日电---中国券商营业部设立拟全面放松.中国证券报周三引述券商人士称,将在风险控制合规前提下,由券商自主决定设立营业部的类型、区域和数量,并有望准许投资者非现场开户.

报导称,今年以来,有关部门已就多个关於经纪业务的文件徵求行业意见并多次完善,包括《证券公司代销金融产品管理规定(草案)》、《证券营业部审批规定(草案)》和《证券公司客户资金账户开立指引(草案)》等.这些文件的定稿均将於本月正式公布.

中国自2008年重启券商营业部审批并附加数量、区域等多项条款.审批重启四年来,共1,000多家营业部获批成立,至今全行业营业部数量仅5,000余家.从业者普遍反映这未能完全满足市场发展对营业部建设的需要.不少券商为了多申请几家营业部而苦苦核算各项指标.

不过报导并指出,营业部设立放开後,短期内营业部数量可能快速、盲目增加,大批以经纪业务为主的中小券商将面临生存大考.

证券时报周三报导引述数据称,据中国证券营业部相对饱和地区名单显示,与年初相比,截至今年10月底,36个监管部门划分的辖区中,北京、大连等10个辖区的证券营业部相对饱和地区均有所增加;云南、上海、宁波等七个辖区的营业部相对饱和地区有所减少.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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