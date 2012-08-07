中国首例上市券商并购案告败 西南证券终止吸收合并国都证券

路透北京8月7日电---中国西南证券股份有限公司(600369.SS)周一晚间公告称,在新形势下,与国都证券对证券公司当前的价值判断产生差异,经磋商谈判,未能达成一致意见,决定终止本次重大资产重组.预示中国首例上市券商同业并购重组案以失败落幕.

西南证券在公告中进一步指出,终止吸收合并的主要原因包括,一方面,自该公司启动本次资产重组来,全球资本市场发生巨大变化,由於经济复苏艰难、欧债危机恶化、国内经济增速放缓等原因,中国股票市场持续走低,证券公司盈利下降、总体估值有所降低.

此外,今年5月,中国证监会组织召开证券公司创新发展研讨会,为中国证券行业和证券公司未来发展指出新的发展方向和路径.新的监管思路将最大限度放松行业管制,支持证券公司创新发展.

"对放宽证券公司业务范围和投资方式限制、推动营业部组织创新以及上市等方面,提出了明确、积极的鼓励措施,证券公司竞争格局和经营模式将发生很大变化."公告称.

去年,西南证券公告称,拟通过向国都证券股东新增发行股份的方式吸收合并国都证券.公告显示,吸收合并新增发行股票价格为11.33元人民币/股,国都证券的评估值为112.80亿元.

西南证券董事长翁振杰此前曾表示,完成吸收合并後,模拟测算"新西南证券"净资产近200亿元,行业排名将攀升至5-8位,营业部数量接近行业20位水平.

西南证券在公告中并强调,根据监管要求,公司在本次重大资产重组终止之日起三个月之内不再进行重大资产重组.

西南证券注册地在重庆,注册资本23.23亿元.41家营业网点遍布国内19个经济中心城市,在北京、上海等五地设有投资银行业务部,并於2010年设立了从事直接投资业务的全资控股子公司--西证股权投资有限公司,注册资本4亿元.

西南证券周一收报10.36元,过去一个月累计下跌2.079%.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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