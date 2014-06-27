中国证监会计划今年底前提出新股发行注册制改革具体方案

路透上海6月27日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，计划今年底前提出新股发行注册制改革的具体方案。

在回应新股发行改革如何体现市场化方向时，他在每周新闻例会上回应称，新股发行的市场化程度越高，证监会就越要加强事中事后的监管。同时，投资者要自行对新股的投资价值进行判断，自担风险。

他说，未来要探索符合中国自身条件的新股发行条件、上市标准及审核方式。

推进注册制改革是中国证监会近阶段的一个重要工作方向。此前证监会主席肖钢曾表示，因《证券法》修改原因，今年内股票发行注册制恐难以实施。随着证券法修改完成和各方面条件完善，将逐步推行股票发行注册制改革。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。