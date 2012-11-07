中国券商有望在年底试水股权质押融资业务--报载

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京11月7日电---中国券商融资类业务年内有望再获创新.上海证券报周三报导称,目前监管层正牵头部分证券公司探索基於券商自有平台下的"股权质押融资"业务,相关方案有望年底推出.
报导引述券商人士称,目前正在研究的股权质押融资业务将完全打破此前推出的融资工具--约定购回式交易的种种限制,以自有资金或者借助资产管理定向业务的信托主体属性,发行权益类产品募集资金的形式,为上市公司股东提供融资解决方案.
约定购回式交易是去年由上交所推出的创新业务,至今尚不足100亿规模.不过业内人士认为,这一融资业务还需在交易制度、信息披露等方面上进行破题.
对於未来可能推出的"股权质押融资",报导援引分析人士认为,与此前推出的约定购回式交易相比,这一业务将更为灵活、更具操作性.未来推出後,券商有望与银行、信托等融资业务的市场主体分庭抗礼.
数据显示,2011年全年上交所挂牌股票共出现560次股权质押,合计质押股数244.07亿股;深交所挂牌股票共出现1,053次股权质押,合计质押股数276.03亿股.其中,四成质押给信托公司.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
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