中国证券行业转融资业务试点范围进一步扩大--报载

路透北京11月7日电---中国证券行业转融资业务试点范围进一步扩大.中国证券金融公司宣布,包括安信证券等19家第二批转融资试点证券公司将在近日开展业务,至此转融资试点券商增至30家.

第二批转融资试点证券公司并包括:长城证券、长江证券(000783.SZ)、东方证券、方正证券、国元证券、宏源证券000562.SZ、平安证券、齐鲁证券、西南证券(600369.SS)、兴业证券、中金公司、中投证券、国都证券、中信万通证券、中信浙江证券、国海证券、民族证券和东吴证券.

中国证券报周三报导引述中国证券金融公司有关负责人并表示,随着第二批证券公司转融资试点的顺利推进,证券公司只要在业务技术系统、业务方案、综合管理能力和融资融券客户基础等方面满足条件,就可以成熟一家、推出一家.

数据显示,截至11月5日,证金公司已累计向首批11家试点证券公司出借资金249.82亿元,转融资余额为101亿元.同时,融资融券余额超过770亿元,其中融资余额较转融资业务推出之前增长近90亿元.

上述负责人并称,证金公司首次增资扩股的45亿元资本金已经全部到位,短期融资券发行在即,第二次增资扩股工作正在积极推进中.

中国证券金融公司此前表示,将进行第二次增资扩股,计划新增加股本100亿股,引资将向民营资本倾斜,而新增股本的定价在净资产的基础上适当溢价,筹资不低於100亿元人民币.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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