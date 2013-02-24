中国转融券业务试点将于28日推出

路透上海2月23日 - 中国转融券业务试点的各项准备工作已基本就绪,将于下周四(28日)推出.转融业务初期标的证券为90只股票,首批将有11家证券公司参与转融券业务试点.专家认为,中长期来看,不会因为转融券推出造成市场下跌.

中国证券报周六报导称,试点初期,转融券标的证券为90只股票(不包括ETF基金),总流通市值为9.3万亿元人民币,占全部A股流通市值的近50%.这些标的股票主要是从现有500只融资融券标的股票中选取,流通市值较大、流动性和交易活跃度较好.

其中,上海市场选取50只,占沪市A股流通市值比重为57.9%,平均每只标的股票流通市值为1,588.8亿元;深圳市场选取40只,占深市A股流通市值比重为26.3%,平均每只标的股票流通市值是341.3亿.

另据报导,首批参与转融券业务试点的11家证券公司包括中信(6030.HK)(600030.SS)、光大(601788.SS)、广发(000776.SZ)、国泰君安、国信、海通(600837.SS)(6837.HK)、华泰(601688.SS)、申银万国、招商(600999.SS)、银河和中信建投等证券公司.

参与转融券业务试点的证券公司在转融券业务中具有双重角色,既作为转融券业务的借入人向中国证券金融公司借入证券,用于对其客户的融券业务;又作为代理人接受其客户的委托,将上市公司机构股东持有的证券出借给中国证券金融公司.

转融券业务试点的推出,客观上增加了融券交易的证券来源,市场担心会放大融券卖空规模.对此,相关专家表示,转融券只是完善市场交易机制的配套制度,总体来看其作用是中性的.中长期来看,不会因为转融券推出造成市场下跌.

转融券业务是证券公司融券业务的配套机制.按照现有的规则,证券公司只能使用自有证券办理对其客户的融券,当证券公司自有证券不足时,可以通过证券金融公司向上市公司机构股东借入证券,以满足客户的融券需求.

此前中国证券报曾报导称,多位市场人士透露,转融通第五轮测试今日正式展开,30家券商将参与,中国人寿资产管理公司将作为独立出借人参加本轮测试;证金公司通知明确,此轮测试将全面验证相关方转融券业务信息系统与业务、流程的一致性,为转融券业务上线做好准备. (完)

(发稿 刘昕; 审校 杨淑祯)

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