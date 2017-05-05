市场热谈：中国监管层清理券商集合资管产品 信用债市场受影响首当其冲

焦点：中国A股闯关成功 MSCI明晟将其纳入新兴市场指数
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
作者 张晓翀
路透北京5月5日 - 在近日中国高层强调维护国家金融安全的大背景下，一行三会（央行、银监会、保监会和证监会）纷纷行动明确各自工作重点，其中证监会将潜在风险点直指券商集合资产管理计划。业内人士预计，相关清理举措或对国内股债市场带来波动。
据多位业内人士透露，监管层近日明确表示将清理券商集合资管产品（俗称“大集合”），由于大集合产品底层资产多为债券，因此对债市影响将大于股市。按较保守的集合规模来估算，集合产品持有的债券约占银行间本币债券的5%以上，且多为信用债。
“信用债市场需求一般都不好，即使给三年过渡期，这些债均匀卖出来，冲击都会是非常大的，更别说大家都想先跑。但对市场和经济的即期影响有多大，这个不好度量，要边走边看。”北京某券商研究员称。
“对于大集合，深圳局发的文是说详细了，但小集合具体怎么改，都没规定清楚，大家也还在等。”北京某大型券商资管高管表示，“信用债市场流动性不好，影响可能很大。”
消息人士并透露，证监会副主席李超在近期的内部讲话中提到，从行业来看，资管类业务是行业中最需要关注的潜在的风险点之一，资管类业务里面还在做一些不该做的业务，比如说资金池业务，监管层要发现一起处理一起。他还表示，债券业务的杠杆高，还没降下去，有些还在加杠杆。
证监会2013年曾公开表示，将深入研究制定证券公司现存投资者超过200人的集合计划的后续处理方案，包括符合条件的转为公募基金；维持集合计划形式，继续存续运作；终止集合计划；转为私募基金等。不过后来一直没有下文。
由于业内对大集合产品的发展早有预期，且监管层对此也留有过渡期，因此虽然目前对券商集合产品的监管落实较为严格，但整体工作仍会本着稳中求进的基调进行。
“可能主要对债券市场有些影响，但是不会很剧烈，反正有过渡期。”上海某券商资管人士则称，后续将会有部分产品可以直接转为监管认可的产品，这其中实体、政策、机构、市场间会反复博弈，假如影响程度超出市场预期，政策的监管尺度或也将进行适当的把握。
业内人士表示，2013年新基金法实施后，券商投资者超过200人的集合资管计划被定性为公募基金，不再使用券商资管业务规定，因此券商大集合产品被列入清理的方向之一，业内也普遍有所预期，预计监管层亦会考虑市场承受能力，可能不会要求一步到位。
“券商大集合产品是一个相对来说比较尴尬的产品，券商资管发行类似公募产品，其实在法律上有点说不通，因此大家对大集合的清理都有这么个预期。”上述资管人士认为，但是考虑市场承受能力，近期监管层可能不会采用过于激进的手段，将所有历史遗留问题放到一块处理。
据多位业内人士透露，目前监管层对大集合产品的态度已经比较明确，但对券商限额特定理财产品（俗称“小集合”）还没有明确的说法。
**清理整治进行时**
接近监管层的人士指出，过去券商资管业务中在相对宽松的环境下，埋下了不少风险隐患，有些问题也是在当时的历史条件下产生的，去年部分风险已经开始暴露，在当下监管力度比较大的新常态下，监管层重点强调防风险，抓紧清理整治也在意料和情理之中。
近期深圳证监局发文要求，严控资管产品规模，原则上产品规模应逐月下降；严格控制产品投资范围，产品新增投资标的应为高流动性资产，不得投资于私募债、资产证券化产品、高收益信用债券、低评级债券以及期限长的股票质押产品等流动性较差的品种。
同时，严格控制资金端和资产端的久期错配程度，组合久期和杠杆倍数不得上升；采用影子定价的风控手段对负偏离度进行严格监控，产品风险准备金不得低于因负偏离度可能造成的潜在损失。
多位业内人士表示，此规定应是落实证监会层面的要求，地方证监局在行动时间和要求上可能有差异，对券商资管业务的清理应该也会有个过渡期。
“大集合没悬念，小集合没听到明确说法。”华中某券商资管人士也表示，公司开始考虑将大集合产品转成公募产品，但转公募的过程需要走流程和审批，仍然需要一段时间。
不过也有券商资管人士透露，券商小集合分期新产品已被窗口指导叫停。目前各地的券商资管产品都在压缩规模。
“小集合有点犹豫，目前规模肯定是不敢增了，规模先稳着先做。大集合产品基本是规模不增长，资产到期逐步萎缩，不再续做了。目前各个券商都是把握这么一个度。”上述上海券商资管人士表示。（完）
（中文部李铮对此文亦有贡献 ）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透新加坡6月20日 - 过去两年押注人民币会贬值的众多西方投资者和交易商近几个月纷纷放弃空头部位，之前押空的理由是中国经济走软、存在债务危机威胁以及资本外流等。
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二指出，目前并不是升息的适当时机，他警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长有可能进一步动能减弱。