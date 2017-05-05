市场热谈：中国监管层清理券商集合资管产品 信用债市场受影响首当其冲

作者 张晓翀

路透北京5月5日 - 在近日中国高层强调维护国家金融安全的大背景下，一行三会（央行、银监会、保监会和证监会）纷纷行动明确各自工作重点，其中证监会将潜在风险点直指券商集合资产管理计划。业内人士预计，相关清理举措或对国内股债市场带来波动。

据多位业内人士透露，监管层近日明确表示将清理券商集合资管产品（俗称“大集合”），由于大集合产品底层资产多为债券，因此对债市影响将大于股市。按较保守的集合规模来估算，集合产品持有的债券约占银行间本币债券的5%以上，且多为信用债。

“信用债市场需求一般都不好，即使给三年过渡期，这些债均匀卖出来，冲击都会是非常大的，更别说大家都想先跑。但对市场和经济的即期影响有多大，这个不好度量，要边走边看。”北京某券商研究员称。

“对于大集合，深圳局发的文是说详细了，但小集合具体怎么改，都没规定清楚，大家也还在等。”北京某大型券商资管高管表示，“信用债市场流动性不好，影响可能很大。”

消息人士并透露，证监会副主席李超在近期的内部讲话中提到，从行业来看，资管类业务是行业中最需要关注的潜在的风险点之一，资管类业务里面还在做一些不该做的业务，比如说资金池业务，监管层要发现一起处理一起。他还表示，债券业务的杠杆高，还没降下去，有些还在加杠杆。

证监会2013年曾公开表示，将深入研究制定证券公司现存投资者超过200人的集合计划的后续处理方案，包括符合条件的转为公募基金；维持集合计划形式，继续存续运作；终止集合计划；转为私募基金等。不过后来一直没有下文。

由于业内对大集合产品的发展早有预期，且监管层对此也留有过渡期，因此虽然目前对券商集合产品的监管落实较为严格，但整体工作仍会本着稳中求进的基调进行。

“可能主要对债券市场有些影响，但是不会很剧烈，反正有过渡期。”上海某券商资管人士则称，后续将会有部分产品可以直接转为监管认可的产品，这其中实体、政策、机构、市场间会反复博弈，假如影响程度超出市场预期，政策的监管尺度或也将进行适当的把握。

业内人士表示，2013年新基金法实施后，券商投资者超过200人的集合资管计划被定性为公募基金，不再使用券商资管业务规定，因此券商大集合产品被列入清理的方向之一，业内也普遍有所预期，预计监管层亦会考虑市场承受能力，可能不会要求一步到位。

“券商大集合产品是一个相对来说比较尴尬的产品，券商资管发行类似公募产品，其实在法律上有点说不通，因此大家对大集合的清理都有这么个预期。”上述资管人士认为，但是考虑市场承受能力，近期监管层可能不会采用过于激进的手段，将所有历史遗留问题放到一块处理。

据多位业内人士透露，目前监管层对大集合产品的态度已经比较明确，但对券商限额特定理财产品（俗称“小集合”）还没有明确的说法。

**清理整治进行时**

接近监管层的人士指出，过去券商资管业务中在相对宽松的环境下，埋下了不少风险隐患，有些问题也是在当时的历史条件下产生的，去年部分风险已经开始暴露，在当下监管力度比较大的新常态下，监管层重点强调防风险，抓紧清理整治也在意料和情理之中。

近期深圳证监局发文要求，严控资管产品规模，原则上产品规模应逐月下降；严格控制产品投资范围，产品新增投资标的应为高流动性资产，不得投资于私募债、资产证券化产品、高收益信用债券、低评级债券以及期限长的股票质押产品等流动性较差的品种。

同时，严格控制资金端和资产端的久期错配程度，组合久期和杠杆倍数不得上升；采用影子定价的风控手段对负偏离度进行严格监控，产品风险准备金不得低于因负偏离度可能造成的潜在损失。

多位业内人士表示，此规定应是落实证监会层面的要求，地方证监局在行动时间和要求上可能有差异，对券商资管业务的清理应该也会有个过渡期。

“大集合没悬念，小集合没听到明确说法。”华中某券商资管人士也表示，公司开始考虑将大集合产品转成公募产品，但转公募的过程需要走流程和审批，仍然需要一段时间。

不过也有券商资管人士透露，券商小集合分期新产品已被窗口指导叫停。目前各地的券商资管产品都在压缩规模。

“小集合有点犹豫，目前规模肯定是不敢增了，规模先稳着先做。大集合产品基本是规模不增长，资产到期逐步萎缩，不再续做了。目前各个券商都是把握这么一个度。”上述上海券商资管人士表示。（完）

（中文部李铮对此文亦有贡献 ）