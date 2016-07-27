大股东不得通过通道参与定增 IPO监管将越来越严--报载

路透上海7月27日 - 中国证券报周三引述投行人士称，日前证监会发布多项窗口指导意见，新增要求公司控股股东或持有股份5%以上股东不得通过通道参与定增，并严控募集资金投资项目中的非资本性支出；另外，证监会对首次公开发行(IPO)的监管将会越来越严格。

投行人士表示，上述内容是证监会在组织召开的保荐机构专题培训上提出的。监管部门还对募集资金的投向作出进一步的限定，并再次明确，不鼓励募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。

具体来说，上市公司大股东通过非公开发行股票获取股份的，应直接认购取得，不得通过资管产品或有限合伙等形式参与认购。如已披露的预案中存在上述情况的，应予以规范。

规范方式为：控股股东或持有公司股份5%以上的股东应作为单个发行对象参与认购，认购额不变，发行方案作相应调整，且不需要重新确定定价基准日，制定该规定的目的是增加透明度。

在募集资金使用上，证监会对具体行业作出规定：金融类上市公司募集资金可全部用于补充资本金并披露补充资本金规模的测算依据；房地产上市公司，募集资金不得补充流动资金和偿还银行贷款。

证监会并明确，目前IPO审核发行和对在审企业的抽检已常态化。常规抽检方面，监管机构将逐步减少盲抽，重点抽检风险企业，未来的监管将越来越严格。(完)