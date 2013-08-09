证监会拟推进定向可转债等支付工具为并购清障

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京8月9日 - 中国证监会正酝酿为并购清障。据中国证券报周五报导，针对并购重组，证监会近期启动系列调研，初步结论显示，目前并购重组仍面临障碍。下一步如何通过金融渠道支持并购重组的初步方案已形成，包括酝酿推进定向可转债等并购支付工具等。
报导称，证监会此番调研目前已形成的初步结论显示，并购重组仍面临八大障碍：包括在国务院转变政府职能大背景下行政管制依然太多；目前的串行审批方式时间成本较高；企业推进并购重组仍面临着“跨区域、跨所有制”并购难以推动的“双跨”难题。
此外，针对民企依然存在各种隐性的行业准入门槛；金融支持力度仍不到位；企业推进并购重组成本颇高等。
报导指出，针对资本市场如何支持并购重组，证监会正在酝酿相关举措，已初步形成方案。一方面，将进一步清理行政许可种类，增强审核透明度，拟进一步扩大对外公示范围，最终实现审核过程信息全公开。
另一方面，针对目前在并购重组中现金占比过高、支付工具不足的问题，证监会在酝酿推进定向可转债等并购支付工具。
一直以来，证监会要求并购重组股份定价不得低于“本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价”。对这一要求，证监会正在酝酿调整，企业和市场将可能自主选择多个时间窗口，股份定价弹性将大大增加。
报导并称，证监会还曾透露，尽快实施并购重组审核分道制。酝酿中的分道制方案有望对“好的中介、好的公司、好的项目”实行快速审核甚至豁免审核，以有效实现对市场主体的激励约束。中介机构执业质量、规范程度及上市公司信息披露质量等将成为考察重点。(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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