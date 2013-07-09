中国证监会首次向美国监管机构提供中概股公司会计底稿

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透上海7月9日 - 在与美国签署相关合作备忘录两个月后，中国证监会已完成一家中资概念股公司的会计底稿整理工作，并准备向美国证监会提供底稿，这是其首次对外提供会计底稿，标志着两国会计审计跨境执法合作迈出重要一步。
近年来，美国做空机构频频将目标瞄准中国公司，开始了做空中概股浪潮，引发大面积抛售，一批中概股停牌乃至私有化。数据显示，相比2010年全年40多家中国企业在美国首次公开发行(IPO)的顶峰时期，不到两年时间，不仅赴美上市企业骤减，一些中概股涌起一股私有化退市潮。
值得注意的是，中概股遭做空也引起美国证监会注意。由于无法取得相关公司的审计工作底稿，美国证监会对有关的会计师事务所提起了诉讼，导致在美上市的中国公司再次遭遇信任危机。
上海证券报周二引述中国证监会负责人称，境外监管机构可以通过监管合作渠道向中国提出协查请求。在中国证监会提供会计工作底稿后，美国起诉五大会计师事务所理由就不存在，美国应妥善处理涉及诉讼问题。监管合作渠道的畅通，将有效解决中美会计跨境审计监管的有关纠纷。
该负责人同时表示，下一步，对于美方及其他国家有关部门提出的相关请求，履行相关程序后也会予以满足。另外，此次提供会计底稿还表明了中国证监会在打击证券期货市场犯罪、维护市场诚信，保护投资者利益的决心和信心。
报导并引述业内专家指出，根据中国有关法律法规，未经监管部门许可，中国会计师事务所不得擅自向境外提供会计底稿，必须通过监管合作渠道才能提供。
今年5月，中国证监会、中国财政部与美国公众公司会计监察委员会签署执法合作备忘录，正式开展会计审计跨境执法合作。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。