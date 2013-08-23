证监会批准郑商所开展动力煤期货交易

中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透北京8月23日 - 中国证监会周五宣布，已经批准郑州商品交易所开展动力煤期货交易，完成相关准备工作后将批准挂牌动力煤期货合约。
证监会是在每周例行新闻发布会上宣布上述决定，但未透露具体挂牌时间，仅表示将根据实际情况确定。（完）
(发稿 丁琦；撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透香港3月28日 - 中国房地产商--融创中国周二公布的去年净利按年减少约25%，但在剔除公允价值重估及物业减值拨备影响后的毛利按年增加4.4个百分点至23.4%，且增加派息，该股早盘股价最多曾涨至近一年半以来高位。
路透香港3月28日 - 总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行称，已向中国证监会申请中止审查A股发行，因有需与部分董事及股东协商的事项。