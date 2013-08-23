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中国财经 | 2013年 8月 23日 星期五 16:30 BJT

证监会批准郑商所开展动力煤期货交易

路透北京8月23日 - 中国证监会周五宣布，已经批准郑州商品交易所开展动力煤期货交易，完成相关准备工作后将批准挂牌动力煤期货合约。

证监会是在每周例行新闻发布会上宣布上述决定，但未透露具体挂牌时间，仅表示将根据实际情况确定。（完）

(发稿 丁琦；撰写 乔艳红; 审校 黄凯)

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