中国证监会将继续推动QFII相关的外汇管理和所得税政策完善

路透上海3月28日 -对于部分海外机构对于中国合格境外机构投资者制度（QFII）的疑虑，中国证监会新闻发言人周五表示，将继续推动与QFII相关的外汇管理和所得税政策进一步完善，创造更便利的投资环境，吸引更多境外长期资金进入中国资本市场。

在回应外资对于RQFII（人民币合格境外机构投资者）热情是否下降的提问时，证监会新闻发言人张晓军回应称，不同机构观点有分歧，这是市场正常现象。从RQFII资格申请情况看，各类机构参与RQFII的意愿依然强烈。

“在中国经济实力增强、资本市场开放程度不断提高的背景下，境外投资者对中国资本市场仍然有很大的投资需求。”他说。

对于QFII相关制度完善的趋向，他未透露更多细节。

在国际指数编制机构MSCI明晟(MSCI.N)稍早宣布计划将A股引入旗下指数后，公司亚太股票研究主管周一表示，就目前他们接触的数十家机构而言，目前机构对于指数调整计划的疑虑主要有三方面原因，例如QFII和RQFII额度是否足够、中国尚未确定QFII是否征收资本利得税或征收细节以及海外机构资金跨境流动仍受限制。

目前中国在资本项下仍进行部分管制，海外投资者尚不能直接投资A股市场，只能透过QFII或RQFII渠道。截止上周，中国监管层承诺的QFII和RQFII额度共约2,160亿美元，至2月底，中国方面已经发放的QFII和RQFII额度共约815亿美元，获得额度的海外机构约300家。

中国周五公布的中法联合声明中，授予法国800亿元人民币RQFII额度。法国是继英国之后，成为第二个获得RQFII额度的欧洲国家。截至目前，人民币最大的三个离岸市场，香港、伦敦和新加坡均已获得数额可观的RQFII额度。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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