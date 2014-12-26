证监会将允许主办券商在新三板探索股权、期权支付等收费模式

路透北京12月26日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，将创新证券经营机构参与全国股转系统（俗称新三板）收费方式，允许主办券商探索股权支付、期权支付等新型收费模式，建立与挂牌公司互利共赢的长效激励约束机制。

他在新闻例会上指出，经证监会同意，证券公司可以试点开展新三板挂牌股票的质押式回购等创新业务，券商自营业务投资于新三板挂牌股票的，应建立有效的投资决策管理体系，并与推荐、经纪、做市等业务进行必要隔离。

张晓军并指出，经证监会同意，证券公司可以试点开展新三板挂牌股票借贷业务，对冲做市业务持仓风险。但应当建立完备的做市业务风险限额体系，强化对做市业务的风险监控和应急处理机制。

证监会支持基金管理公司子公司、期货公司子公司、证券投资咨询机构等其他机构经证监会备案后在新三板开展推荐业务。已取得新三板推荐业务备案的券商可由其分公司直接开展推荐业务。

张晓军谈到，证监会支持基金管理公司在有效保护投资者利益、防范相关风险的前提下，试点推出投资于新三板挂牌股票的公募基金产品。支持合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资于新三板挂牌股票。

证监会支持证券公司、基金管理公司、期货公司、证券投资咨询机构等证券期货经营机构在新三板挂牌。申请挂牌机构无须向证监会申请出具监管意见书，只需在挂牌后5个工作日内备案。挂牌券商通过新三板变更持股5%以下股权的股东，参照适用上市证券公司变更持股5%以下股权股东的有关要求。

券商自营业务投资新三板挂牌股票的，按20%比例扣减净资本，并纳入权益类证券投资计算相关风险控制指标。券商开展新三板做市业务的，持有做市股票市值与其总市值比例不超过5%时，按15%比例扣减净资本；持有做市股票市值与其总市值比例超过5%时，按40%比例扣减净资本；同时按权益类证券投资的标准计算风险资本准备。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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