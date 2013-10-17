证监会推动并购重组改革（更新版）

* 证监会推动并购重组领域改革

* 业内人士透露，或增加定向可转债等支付工具

* 串行审批改并行审批将提高审批效率

(新增业内人士评论和背景)

路透北京10月17日 - 中国证券监督管理委员会上市一部主任欧阳泽华近日指出，证监会正积极推动并购重组领域改革，在改变行政审批方式、丰富并购重组支付工具等方面，争取有所突破。有业内人士预计，定向可转债及优先股有望成为新的重组支付工具品种。

北京一券商投行人士透露，证监会近期正研究考虑增加定向可转债和优先股等并购重组支付工具，作为现金和股票等常规支付工具的补充，目前业内对定向可转债的呼声较高。

据中国证券报周四报导，欧阳泽华表示，证监会正在推动并购重组领域改革，具体包括串行审批改为并行审批，降低并购重组时间成本；丰富与完善并购重组支付工具；进一步取消部分行政许可项目，扩大对外公示范围，最终实现审核过程信息全公开；企业和市场可自主选择多个时间窗口，调整增加股份定价弹性；加大行政责任追究力度。

目前的串行审批机制是指，证监会在受理并购重组项目时，明确规定该项目必须先经过国家其他有关部门的审批许可，因此大大降低了项目审批速度。据业内人士透露，证监会已经考虑，在项目申请国家其他部门进行审批的同时，对项目进入受理审批流程。

欧阳泽华指出，目前企业并购重组存在几大障碍：一是面临跨区域、跨所有制企业重组的“两跨难题”；二是现行的税收政策对并购重组支持不足；三是各部门串行审批方式，严重影响审核效率；四是金融支持力度不到位，信贷资金支持并购融资的比重较低。

另外，中介机构在并购融资领域的撮合能力有待提高；对不少企业而言，推动并购重组动力依然不强，企业推进并购重组成本颇高。他说，上述问题并非证监会一己之力能够解决，需要各个部门包括自律组织的通力合作。

中证报并引述中国上市公司协会会长陈清泰称，并购重组是典型的市场配置资源的领域，是经济效率提升的重要载体。政府的重要责任就是创建好并购重组的生态环境，创造好的并购重组的社会基础设施。

他建议，要放松行政审批，可实行类似“负面清单”式的并购审批制度；拓宽并购的融资渠道和支付方式；清理并购重组税收，合理减轻税赋；消除跨区域、跨所有制的并购和重组障碍等。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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