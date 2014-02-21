中国证监会将进行内部机构调整

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京2月21日 -为适应证券市场的不断发展，减少审批提高监管效率，中国证监会将进行机构调整，对发行、上市、基金、期货等部门进行整合，并根据新形势成立相应部门进行监管。
中国证监会新闻发言人邓舸周五介绍称，此次证监会机构调整过程中，按照功能监管和一事一管的要求，调整了部分部门的职责，解决了监管真空和重复的问题，但内设部门总数不变。
“将发行、上市、基金和期货等部门进行整合，同时为了适应新的监管形势，增设债券、私募、创新活动和”打非”等部门。”邓舸在证监会例行新闻会上称。
邓舸透露具体调整方案为发行监管部、创业板发行监管部合并为发行监管部，上市公司监管一、二部合并为上市公司监管部，期货监管一、二部合并为期货监管部，机构监管部、基金监管部合并为证券基金机构监管部。
证监会还将新设立公司债券监管部、创新业务监管部、私募基金监管部和打击非法证券期货活动局。（清理整顿各类交易场所办公室）（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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