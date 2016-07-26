风控新规实施在即 中国券商资管将收缩通道业务规模--报载

路透上海7月26日 - 据上海证券报周二报导，修订后的《证券公司风险控制指标管理办法》实施在即，再加上外部风险呈现高企态势，券商未来将收缩以投向非标资产为主的非主动型券商定向资管计划（俗称通道业务）的规模。

在万科(000002.SZ)管理层与宝能系争夺万科控制权持续发酵过程中，看似“坐地收钱”的券商定向资管计划通道业务的风险敞口正在逐步暴露，引起业内及监管层高度关注。

报导引述证券业高管人士表示，通道业务的实质是监管套利，券商下半年或将在全行业范围内进一步缩减此类业务规模，并将业务重心转向以投行、主动管理型资产管理等传统资本中介业务。

券商收缩通道业务的动力首先来自于新风控体系的倒逼。根据10月起执行的新规，定向理财通道业务所需计提的风险资本准备比例将全面攀升。与目前根据各档券商分类评级结果执行的风险准备金计算表相比，连续三年A类券商通道业务所需计提的风险资本准备比例从0.2%提高至0.63%、A类券商从0.3%提高至0.72%、B类券商从0.4%提高至0.81%。

报导称，这一变化给中小券商带来的净资本压力立竿见影。以华福证券为例，根据证券业协会发布的数据测算可知，该公司截至去年底的非主动管理型资管规模超过4,700亿元人民币，按新旧不同办法对应的风险准备金至少分别为9.4亿元、29.6亿元，单通道业务一项所需计提的风险准备金就至少多了20.2亿元。

中国基金业协会公开数据显示，中信证券(600030.SS)(6030.HK)、华泰证券(601688.SS)(6886.HK)、申万宏源(000166.SZ)、中银国际、中信建投、华福证券、江海证券等11家证券公司的非主动管理资管业务规模均超过2,000亿元。假如这部分业务全部投向非标类资产，这意味着这11家券商需要分别多计提高达数亿甚至数十亿元的风险资本准备。

计提风险准备意味着核心净资本的减少，也就意味着券商开展其他各类资本业务的“权限”收缩。由于通道业务费率普遍偏低，当其占用净资本规模将影响开展其他高收益业务时，券商将如何决断显而易见。

与此同时，一些券商在不久前公布的2016年分类评级中遭遇评级下调，使得新风控规则对其通道业务风险准备金计提的影响更甚。

在不久前揭晓的证券公司分类评级结果中，逾十家券商评级被下调。其中，中信、华泰、海通(600837.SS)(6837.HK)从AA降至BBB，方正证券(601901.SS)更是直接从A类跌至C类。对中信、海通而言，由于被降至BBB，因而不能享受连续三年A类的计提标准。按照新规，若评级不变，其对通道业务的风险准备金计提标准为0.63%，现在则升至0.81%。

报导还指出，除了明显增加的净资本压力，随着外部风险呈现多样化、高频化的趋势，作为通道方的券商资管收费低廉，一旦发生风险事件却面临外部风险向券商内部无限传导的可能，这也令券商倾向于谨慎对待此类业务。

沪上某券商高管表示，去通道化应该是券商资管行业的大势所趋。随着对通道业务的监管趋严，未来券商定向资管规模将大幅下滑，预计未来主动管理型的资管计划将是券商资管业务发展的着力点。此外，公司还会在投行、直接投资等业务领域加强布局。（完）