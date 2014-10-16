券商3年内至少补充一次资本 建资本补充机制--证监会高层

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海10月16日 - 据上海证券报周四报导，中国证监会主席助理张育军日前表示，证券公司应充分利用挂牌上市、资本积累等三条资本补充主要路径，在年内形成三年资本补充规划，三年内至少补充一次资本，同时应建立资本补充与管理机制。
他指出，证券公司应充分利用挂牌上市、发挥股东和潜在股东的作用实现增资，以及资本积累三条资本补充的主要路径。资本补充计划要与公司战略定位、改善公司治理和股权激励、创新业务发展及客户结构相结合，证监会派出机构、中国证券业协会、证监会基金机构监管部等各方要积极开展相应工作，支持证券公司资本补充，形成合力。
他同时表示，加强风险管理和流动性管理是创新发展的前提。证券公司须持之以恒抓好风控和流动性管理，把压力测试作为风控和流动性管理的重要手段，切实加强融资类业务的风险管理。监管机构则应进一步加强对融资类业务的检查与执法。
随着融资融券、股权质押式回购等创新资本中介业务的迅速崛起，大多数券商均面临资金和资本短缺问题。虽然透过公司债、短期融资券等发债渠道可融得一部分发展资金，但基于国内对券商净资本管理的相关规模，相当多券商仍需要补充大量资本。
沪深证券交易所周三发布新规，启动券商短期公司债试点，允许券商在备案制、余额管理等条件下，发行一年以下的短期公司债。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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