证监会拟建创业板再融资规则体系 加紧落实新三板试点扩大

路透北京7月16日 - 为支持中小微企业发展，中国证监会主席肖钢表示，将优化创业板准入标准，建立创业板再融资规则体系，且加紧落实中小企业股份转让系统试点扩大至全国的具体实施方案。

中国证券报周二引述肖钢的话并称，下一步，在清理整顿各类交易场所基础上，要支持证券公司通过区域性股权转让市场，为中小微企业提供挂牌公司推荐、股权代理买卖等服务。

在中关村科技园区股份转让系统基础上成立的全国股份转让系统于今年1月正式揭牌运营，来自北京中关村、天津滨海、上海张江和武汉东湖四个首批试点高科技园区的200家公司在系统挂牌。

据本地媒体此前报导援引全国中小企业股份转让系统(俗称新三板)业务规则(试行)及相关配套文件内容称，投资者门槛方面，机构投资者资金为500万元人民币，个人投资者需满足"证券类资产市值300万元"。

肖钢并指出，下一步还将抓紧推出非上市公众公司定向发行细则，适时出台非上市公众公司并购重组管理办法，支持中小微企业股本融资、股份转让、资产重组等活动；进一步扩大中小企业私募债试点范围，更好地满足中小微企业的融资需求。

此外，将稳步推进商品期货品种创新，推动证券期货经营机构规范务实、有序探索创新，开展资产管理和资产证券化等业务，推动中小微企业规范运作和健康发展。（完）

(发稿 康熙泽；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。