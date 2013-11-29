他国看中国成立国安会：几分期待 几分审慎

图为2013年10月25日资料图片，显示天安门广场一名执勤武警的背影。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透香港11月28日（记者 Greg Torode） -今年6月中国国家主席习近平与美国总统奥巴马在加州“阳光之乡”会面时，随行中方人员向奥巴马随行人员咨询了关于美国国家安全委员会的内部运作事宜。

就在最近，中国宣布成立中国国家安全委员会，并称这是“当务之急”。

中国与一些周边邻国的海上关系日益紧张，且中美博弈越来越频繁，该委员会将加强中国负有安全职能的不同机构之间的协调，包括警方、军方、情报和外交部门。

日本、印度和美国的外交人士及官员希望，在中国国家安全委员会完全运作后，能够为包括东海和南海争端在内的各种热点问题引发的紧张局势降温。

美国国家安全顾问苏珊·赖斯上周说：“如果有个机构可以加速和协调中国的对外政策和国家安全决策，促进协作并化解冲突，那是件好事。”

中国大陆的学者称，国家主席习近平决心在中国的外交和安全事务方面加强协调、组织和纪律。中国国家安全委员会将参考美国国家安全委员会模式，后者是协助美国总统就国家安全和外交政策作决策的主要论坛。

美国国防部、国务院、财政部及情报机构的负责人都是美国国家安全委员会成员。

在中国，国家安全委员会还负责国内安全事务。

外交及分析人士寄望于中国国家安全委员会的成立能降低意外事件和误判的风险，但同时也担心该机构的出谋划策，会强化中国咄咄逼人的姿态。

“我们已经看到，当中国想要主张其核心利益，特别是感到面临挑战时，越来越擅长精心策划。”一位亚洲外交人士说，“如果习近平的新机构（国家安全委员会）成功，这种趋势将有增无减。”

香港岭南大学的中国外交事务专家张泊汇称，中国的目标是让中国的对外政策更连贯一致、更易被外界理解。

他说，这是期望的结果，但能否实现则另当别论。

东京基金会（Tokyo Foundation）研究员、前日本军官小原凡司（BonjiOhara）称，中国领导层通过这个新机构更容易掌控军队。

一位为中国政府提供政策顾问的北京学者称，关于国家安全委员会的构成及其在党政军系统内的定位，内部仍在辩论，尚未敲定。

该学者称，目前中国的具体对外政策挑战由中共中央内部的“领导小组”应对，但习近平希望能进行更高效的协调。该学者称，习近平可能亲自掌管国家安全委员会。

作为中国的邻国和地区竞争对手，印度希望中国国家安全委员会的成立，能有助于他们解读中国传递出的信号，他们认为过去中国传递出的信号常常难以辨明。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。