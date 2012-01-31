证监会研讨改进发行审核 承销定价方式或更趋灵活--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海1月31日电---中国国务院总理温家宝近日指出,要深化新股发行制度市场化改革,进一步弱化行政审批.上海证券报周二报导称,证监会正在研讨改进新股发行审核制度,承销定价方式或更趋灵活.
报导引述相关人士的话称,证监会正在全面研讨发行工作,以充分、完整、准确的信息披露为中心,改进发行审核制度.同时,继续弱化行政审批,强化资本、市场和诚信约束,由投资者自主进行价值判断和风险判断.
该人士举例称,在新股发行承销、定价环节,可以尝试弱化目前仅依靠累计投标询价制度定价的行政管制,在坚持公平公正公开原则的基础上,引导和鼓励发行人、承销商自主安排询价、定价和承销方式,并通过一系列制度安排,合理平衡发行人和投资者利益.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
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