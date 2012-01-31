证监会研讨改进发行审核 承销定价方式或更趋灵活--报载

报导引述相关人士的话称,证监会正在全面研讨发行工作,以充分、完整、准确的信息披露为中心,改进发行审核制度.同时,继续弱化行政审批,强化资本、市场和诚信约束,由投资者自主进行价值判断和风险判断.

该人士举例称,在新股发行承销、定价环节,可以尝试弱化目前仅依靠累计投标询价制度定价的行政管制,在坚持公平公正公开原则的基础上,引导和鼓励发行人、承销商自主安排询价、定价和承销方式,并通过一系列制度安排,合理平衡发行人和投资者利益.(完)