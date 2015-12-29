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时事要闻 | 2015年 12月 29日 星期二 14:30 BJT

中国欧盟商会称对中国新反恐法仍存关切

路透北京12月29日 - 中国欧盟商会周一发布声明称，该商会对中国新反恐法仍存关切，尽管其中一些存在争议的内容最终没有包括进来。

中国第十二届全国人大常委会第十八次会议12月27日表决通过的《中华人民共和国反恐怖主义法》要求科技企业协助解密信息，但没有要求按照最初计划那样安装安全“后门”。

最初的反恐法草案有项条款要求企业将服务器和用户数据留在中国，人大表决通过的最终版本没有包括该条款。

“就从（反恐法）最终版本中去掉有关要求提交加密代码以及服务器/数据本地化的表述这方面而言，欧盟商会认可这一积极进展，”声明称。

声明称，未来如何在很大程度上将取决于反恐法的实施。

“仍然存在对某些问题的一些关切，譬如市场准入、知识产权，以及监控、报告和审查恐怖主义内容的义务，”声明称。

欧盟商会呼吁“全面及时征求公众”对中国新反恐法实施情况的看法。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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