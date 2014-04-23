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时事要闻 | 2014年 4月 23日 星期三 19:00 BJT

中国不会吞下损害自身主权安全的苦果--中央军委副主席

路透青岛4月23日（记者 Megha Rajagopalan） -中央军委副主席范长龙周三表示，中国不会吞下损害自身主权安全的苦果。

“任何国家都不要指望我们会吞下损害中国主权安全和发展利益的苦果，”范长龙说道。

范长龙出席在青岛举行的西太平洋海军论坛时做出上述评论。

“有人担心中国建设海洋强国将会影响地区稳定和世界和平，这种担忧是完全没有必要的。”

“中国人民绝不会走历史上一些大国殖民掠夺、海洋称霸的道路，”范长龙说道。

范长龙指出，中国人民解放军将以更加合作的态度积极参与海上合作，为构建和谐海洋承担更多责任。（完）

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