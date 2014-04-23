中国不会吞下损害自身主权安全的苦果--中央军委副主席

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透青岛4月23日（记者 Megha Rajagopalan） -中央军委副主席范长龙周三表示，中国不会吞下损害自身主权安全的苦果。
“任何国家都不要指望我们会吞下损害中国主权安全和发展利益的苦果，”范长龙说道。
范长龙出席在青岛举行的西太平洋海军论坛时做出上述评论。
“有人担心中国建设海洋强国将会影响地区稳定和世界和平，这种担忧是完全没有必要的。”
“中国人民绝不会走历史上一些大国殖民掠夺、海洋称霸的道路，”范长龙说道。
范长龙指出，中国人民解放军将以更加合作的态度积极参与海上合作，为构建和谐海洋承担更多责任。（完）
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。