中国129家券商去年营业收入3280亿元 净利1234亿--证券业协会

路透北京1月26日 - 中国证券业协会周三公布的统计数据显示，129家证券公司2016年实现营业收入3,279.94亿元人民币，全年实现净利润1,234.45亿元，124家公司实现盈利。

数据显示，截至2016年末，129家证券公司总资产为5.79万亿元，净资产为1.64万亿元，净资本为1.47万亿元。

此外，129家券商去年末客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.44万亿元，托管证券市值33.77万亿元，资产管理业务受托资金总额17.82万亿元。

而据该协会公布的2015年125家券商的业绩数据来看，125家证券公司当年实现营业收入5,751.55亿元人民币，全年实现净利润2,447.63亿元。

2016年中国股市市场环境不佳，全年上证综指.SSEC下跌12%，中债总净价（总值）指数下跌2.40%；沪深两市日均股基交易额5,693亿元，较上年下降49%。受此影响，各主要券商业绩均出现不同程度下滑。

中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)此前的业绩快报称，受市场环境的整体情况影响，公司2016年度营业收入同比下滑32.2%；归属于母公司股东的净利润亦同比减少47.6%。

国泰君安证券股份有限公司(601211.SS)周三晚的业绩快报亦称，由于市场因素导致公司经纪及证券交易投资业务下降，公司去年净利润同比下降37.32%，营业收入亦同比降31.53%。（完）