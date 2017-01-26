中国129家券商去年营业收入3280亿元 净利1234亿--证券业协会

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月26日 - 中国证券业协会周三公布的统计数据显示，129家证券公司2016年实现营业收入3,279.94亿元人民币，全年实现净利润1,234.45亿元，124家公司实现盈利。
数据显示，截至2016年末，129家证券公司总资产为5.79万亿元，净资产为1.64万亿元，净资本为1.47万亿元。
此外，129家券商去年末客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.44万亿元，托管证券市值33.77万亿元，资产管理业务受托资金总额17.82万亿元。
而据该协会公布的2015年125家券商的业绩数据来看，125家证券公司当年实现营业收入5,751.55亿元人民币，全年实现净利润2,447.63亿元。
2016年中国股市市场环境不佳，全年上证综指.SSEC下跌12%，中债总净价（总值）指数下跌2.40%；沪深两市日均股基交易额5,693亿元，较上年下降49%。受此影响，各主要券商业绩均出现不同程度下滑。
中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)此前的业绩快报称，受市场环境的整体情况影响，公司2016年度营业收入同比下滑32.2%；归属于母公司股东的净利润亦同比减少47.6%。
国泰君安证券股份有限公司(601211.SS)周三晚的业绩快报亦称，由于市场因素导致公司经纪及证券交易投资业务下降，公司去年净利润同比下降37.32%，营业收入亦同比降31.53%。（完）
(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。