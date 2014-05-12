北京严防利用汽油制造事端 限制购买散装汽油

根据通告，今后北京地区个人购买散装汽油的，需要提供统一制式的购买申请，注明用途和数量，到居住地派出所开具购油证明，而后到指定的加油站购买。通告称，这是为了严防不法分子利用汽油制造事端。

去年10月在北京发生吉普车冲撞天安门金水桥事件，造成5人死亡；今年3月，在昆明火车站发生砍人事件，造成29人丧生；上周在新疆，有人持刀袭击民警，并向巡逻车投掷爆燃装置，警察击毙1人抓获1人。（完）