北京严防利用汽油制造事端 限制购买散装汽油

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京5月12日 -《人民日报》周一报道称，北京市公安局等部门联合发布关于限制购买销售散装汽油的通告，严格限制散装汽油购买和销售行为。
中国发生一系列暴力袭击事件后，政府加强了安全措施。
根据通告，今后北京地区个人购买散装汽油的，需要提供统一制式的购买申请，注明用途和数量，到居住地派出所开具购油证明，而后到指定的加油站购买。通告称，这是为了严防不法分子利用汽油制造事端。
去年10月在北京发生吉普车冲撞天安门金水桥事件，造成5人死亡；今年3月，在昆明火车站发生砍人事件，造成29人丧生；上周在新疆，有人持刀袭击民警，并向巡逻车投掷爆燃装置，警察击毙1人抓获1人。（完）
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。