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时事要闻 | 2014年 5月 12日 星期一 14:22 BJT

北京严防利用汽油制造事端 限制购买散装汽油

路透北京5月12日 -《人民日报》周一报道称，北京市公安局等部门联合发布关于限制购买销售散装汽油的通告，严格限制散装汽油购买和销售行为。

中国发生一系列暴力袭击事件后，政府加强了安全措施。

根据通告，今后北京地区个人购买散装汽油的，需要提供统一制式的购买申请，注明用途和数量，到居住地派出所开具购油证明，而后到指定的加油站购买。通告称，这是为了严防不法分子利用汽油制造事端。

去年10月在北京发生吉普车冲撞天安门金水桥事件，造成5人死亡；今年3月，在昆明火车站发生砍人事件，造成29人丧生；上周在新疆，有人持刀袭击民警，并向巡逻车投掷爆燃装置，警察击毙1人抓获1人。（完）

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