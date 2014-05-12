北京严防利用汽油制造事端 限制购买散装汽油

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月12日 - 《人民日报》周一报导称，北京市公安局等部门联合发布关于限制购买销售散装汽油的通告，严格限制散装汽油购买和销售行为。
中国发生一系列暴力袭击事件后，政府加强了安全措施。
根据通告，今后北京地区个人购买散装汽油的，需要提供统一制式的购买申请，注明用途和数量，到居住地派出所开具购油证明，而后到指定的加油站购买。通告称，这是为了严防不法分子利用汽油制造事端。
去年10月在北京发生吉普车冲撞天安门金水桥事件，造成5人死亡；今年3月，在昆明火车站发生砍人事件，造成29人丧生；上周在新疆，有人持刀袭击民警，并向巡逻车投掷爆燃装置，警察击毙1人抓获1人。（完）
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。