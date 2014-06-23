新疆和田袭击案暴徒为其行为道歉

路透北京6月22日 - 中国官媒周六报导称，6月15日新疆和田袭击案的犯罪嫌疑人木尔扎提为自己的行为道歉，并称其团伙成员说服自己参加“圣战”。

据中央电视台周六报导，6月15号下午，3名手持凶器的暴徒在对新疆和田市一家棋牌室内的市民进行疯狂砍杀的时候，遭到市民的奋力反击，很快被警民联手制伏，3名暴徒当中，两人因伤重不治而亡，一人被擒。

面对镜头，木尔扎提说：“我就是听了他们（同伙）的话，做了这样的事情，砍了人，对不起，我为自己的行为道歉，我就是想说对不起。”

他还说：“他们跟我讲关于‘圣战’的事情，说只要进行‘圣战’而死，死后就可以不受‘审判’直接进入天堂。”电视台画面显示，木尔扎提身穿橙色狱服，带着手铐。

但中央电视台称，木尔扎提的忏悔“来得太晚，等待他的将是法律的严惩”。（完）

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