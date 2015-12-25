西方多国发布安全警报 北京警方启动黄色预警

路透北京12月24日 - 至少有四个西方国家周四针对北京发布罕见的安全警报，提醒圣诞节前后在北京三里屯地区可能出现针对西方人的威胁。北京警方加强了在该地区的巡逻。

北京总体较为安全，外国人鲜少成为犯罪分子的目标，三里屯地区酒吧和餐馆很多，这里偶有斗殴事件发生。8月，三里屯优衣库门店外曾发生持刀伤人事件，一名法国男子和一名中国女子被刺，那名女子身亡。

美国驻中国大使馆发布简短声明称，他们接到信息称圣诞节当日或前后在北京三里屯地区可能出现针对西方人士的威胁。

法国驻中国大使馆、英国外交部及澳大利亚外交部发布了类似的警告，但均未提供详情。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，中国方面注意到有关报导，中方有关部门高度重视社会安保工作，全力保护中国公民和外国在华机构和人员的安全。

北京警方在其官方微博发布公告称，随着西方“圣诞节”、2016年元旦等节假日的临近，商场购物促销、庆祝娱乐等活动逐渐增多，商场市场、公共娱乐、餐饮饭店等场所人流随之大幅增加。北京警方提前谋划、多措并举，在全市大中型商场超市启动黄色等级预警，全力维护良好治安秩序。

一位路透摄影师看到， 三里屯主要购物中心外有特警持枪站岗。（完）