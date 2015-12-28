中国出台反恐怖主义法 自明年1月1日起施行

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透北京12月27日（记者 白宾） - 中国第十二届全国人大常委会第十八次会议周日（12月27日）表决通过《中华人民共和国反恐怖主义法》，法律自2016年1月1日起施行。
西方国家对中国反恐怖主义法深表关切，一方面是担心该法会使中国的言论自由等受到限制，另一部分原因则与该法关于网络方面的规定有关。美国总统奥巴马曾表示，他已就该法律向中国国家主席习近平直接提出了关切。
中国全国人大常委会法工委刑法室副主任李寿伟在新闻发布会上称，在反恐怖主义法立法的过程中，包括美国、一些国家、一些机构和一些企业，都对反恐怖主义法的一些条款提出一些关注，其中最突出的是涉及到现在通过的反恐怖主义法第18条，涉及到电信业务经营者、互联网服务提供者协助公安机关、国家安全机关防范和调查恐怖活动的一些协助义务。
“这样规定符合反恐怖主义工作的实际，也是同世界上主要一些国家的规定基本一致的。”李寿伟说道。
李寿伟称，这样的规定不会影响相关企业的正常的经营活动，也不存在利用这个规定来做后门，侵犯企业的知识产权。
中国反恐怖主义法还规定，经与有关国家达成协议，并报国务院批准，国务院公安部门、国家安全部门可以派员出境执行反恐怖主义任务。中国人民解放军、中国人民武装警察部队派员出境执行反恐怖主义任务，由中央军事委员会批准。
中国国家反恐办副主任、公安部反恐怖局局长安卫星在新闻发布会上称，近年来，受国际恐怖活动的高发、境内外“东突”势力渗透煽动的影响，中国国内面临的暴恐活动威胁越发突出。
“恐怖主义是人类的公敌，中国政府坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决打击任何挑战人类文明底线的暴恐犯罪活动。”安卫星称。（完）
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