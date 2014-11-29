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时事要闻 | 2014年 11月 29日 星期六 19:18 BJT

新疆周五发生暴恐袭击 民众4人死亡

路透上海11月29日 - 新华社周六报导称，新疆周五（11月28日）发生恐怖袭击事件，造成民众4人死亡、14人受伤。处置过程中，11名暴徒被击毙。

报导称，这些暴徒周五在莎车县美食街投掷爆炸物并砍杀群众。

报导称，警方现场查获一批爆燃装置、大刀、斧头等作案工具。（完）

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