新疆周五发生暴恐袭击 民众4人死亡

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透上海11月29日 - 新华社周六报导称，新疆周五（11月28日）发生恐怖袭击事件，造成民众4人死亡、14人受伤。处置过程中，11名暴徒被击毙。
报导称，这些暴徒周五在莎车县美食街投掷爆炸物并砍杀群众。
报导称，警方现场查获一批爆燃装置、大刀、斧头等作案工具。（完）
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。