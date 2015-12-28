中国出台反恐怖主义法 自明年1月1日起施行

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月27日（记者 白宾） - 中国第十二届全国人大常委会第十八次会议周日（12月27日）表决通过《中华人民共和国反恐怖主义法》，法律自2016年1月1日起施行。
西方国家对中国反恐怖主义法深表关切，一方面是担心该法会使中国的言论自由等受到限制，另一部分原因则与该法关于网络方面的规定有关。美国总统奥巴马曾表示，他已就该法律向中国国家主席习近平直接提出了关切。
中国全国人大常委会法工委刑法室副主任李寿伟在新闻发布会上称，在反恐怖主义法立法的过程中，包括美国、一些国家、一些机构和一些企业，都对反恐怖主义法的一些条款提出一些关注，其中最突出的是涉及到现在通过的反恐怖主义法第18条，涉及到电信业务经营者、互联网服务提供者协助公安机关、国家安全机关防范和调查恐怖活动的一些协助义务。
“这样规定符合反恐怖主义工作的实际，也是同世界上主要一些国家的规定基本一致的。”李寿伟说道。
李寿伟称，这样的规定不会影响相关企业的正常的经营活动，也不存在利用这个规定来做后门，侵犯企业的知识产权。
中国反恐怖主义法还规定，经与有关国家达成协议，并报国务院批准，国务院公安部门、国家安全部门可以派员出境执行反恐怖主义任务。中国人民解放军、中国人民武装警察部队派员出境执行反恐怖主义任务，由中央军事委员会批准。
中国国家反恐办副主任、公安部反恐怖局局长安卫星在新闻发布会上称，近年来，受国际恐怖活动的高发、境内外“东突”势力渗透煽动的影响，中国国内面临的暴恐活动威胁越发突出。
“恐怖主义是人类的公敌，中国政府坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决打击任何挑战人类文明底线的暴恐犯罪活动。”安卫星称。（完）
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *