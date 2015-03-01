中国酝酿出台反恐法，外资科技企业感到恐慌

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/华盛顿2月27日 - 中国正在酝酿的反恐怖主义法，可能会要求科技企业提供加密密钥并安装信息安全“后门”。一些企业认为，这可能会让在中国境内开展业务变得更为不便。

在本周召开的全国人大常委会会议上，反恐法草案系再次提请全国人大常委会审议，草案二审稿对恐怖主义等定义作出修改完善。

根据去年末公布的反恐法(草案)，在中国境内提供电信业务、互联网服务的，应当将相关设备、境内用户数据留存在中国境内；此外，发现含有恐怖主义内容的信息的，要保存相关记录，并向公安机关或者有关主管部门报告。

草案涵盖范围广泛，远远超过了近期出台的一系列要求银行采购国内科技产品的金融业监管规定。

对从微软 到苹果等硅谷企业来说，这意味着在网络安全和技术政策方面的又一冲突。网络安全和技术政策是中美关系中一大棘手问题。

“这对任何在中国开展业务的企业来说都是一场灾难。”一位业内消息人士称。“你将无法再使用安全的VPN，无法再安全地传送财务信息和任何企业机密。按照法律，没有什么是安全的。”

据一位美国官员称，奥巴马政府已经就中国反恐法草案向中国政府表示了关切。

尽管反恐法规定对国内外科技企业都将适用，但美国官员及西方商业团体认为，制定中的中国反恐法还有新出台的银行业监管规定，以及一连串反垄断调查，这些对外资企业而言都是不公平的监管压力。

“(该法)实施时，那才是真正的考验，”华盛顿智库战略与国际研究中心(CSIS)中国商业及政治经济项目部门负责人Scott Kennedy说。

“鉴于近期针对外资企业的反垄断案，银行业的监管规定，还有政府的采购名单上减少了外资企业的产品，外资企业有充足理由高度关切，”Kennedy说。

多位要求匿名的美国科技企业高管及行业消息人士称，他们担心中国反恐法会比银行业监管规定更加严厉，因为该法以公共安全考虑为根本。

路透就此向全国人大寻求置评，没有立即得到回复。

苹果和谷歌拒绝对此发表评论，路透未立即联系到微软置评。(完)