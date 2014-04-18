中国证券法修改案拟于今年12月初次审议--人大

路透北京4月18日 - 据中国全国人民代表大会常务委员会今年的立法工作计划，证券法的修改案将于12月进行初次审议。

中国人大网周四公布的新闻稿称，今年将围绕全面深化改革的战略部署，发挥立法的引领、推动和保障作用，加强重点领域立法。

人大表示，初次审议时间，可以视情适当调整。落实党中央关于全面深化改革部署和十二届全国人大一次会议批准的国务院机构改革和职能转变方案需要修改的法律，适时安排审议。

根据计划，今年4月还将对环境保护法（修改）等继续进行审议。

去年两会（全国人大和政协）全国人大代表、中国证监会上市一部主任欧阳泽华已联合60多名全国人大代表提交关于修改证券法的议案，建议从14方面重点修改完善证券法，包括扩大法定证券种类的范围、建立以信息披露为核心的注册制股票发行市场化机制、建立转板机制等。

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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