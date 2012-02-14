中国监管层允许地方融资平台贷款展期“情非得已”

* 监管层恐不得不允许地方融资平台展期

* "重在增信"是地方融资平台贷获展期的重要条件

* 多元化平台资金来源,以减银行的损失风险

作者 谢衡/毕晓雯

路透北京/香港2月14日电---中国地方政府10.7万亿人民币债务中的一半以上将在未来三年内到期,面对如此巨大而集中的还款压力,允许地方融资平台贷款展期恐怕是监管层不得不做的选择.

分析人士认为,基於中国银行业实际上仍承担着"类财政"的职能,未来监管层对处理地方融资平台贷款问题的重心,将放在多元化平台资金的来源上,以期尽量降低银行的损失风险.

而从目前化解地方融资平台之忧的讨论方案来看,通过财税体制改革做实做大地方财政收入,并让地方财政收入与地方政府融资平台的项目支出相挂钩,不失为可行之策.

多位消息人士周二对路透表示,中国银监会近日针对地方平台贷提出了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.根椐此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.

"平台贷款近三年进入还款高峰期,监管态度由不得展期转为允许符合条件的平台展期,也说明由於还款与项目现金流不匹配情况下,集中到期导致还款压力巨大.而对於平台的处理,依然将采用缓释手段."广发证券的银行业分析师称.

金融问题专家赵庆明表示,不允许地方融资平台贷款展期是不可能的.如果银行和地方政府就还款的问题僵持在那里,最後吃亏的肯定是银行,相当一部分平台贷就会成为银行的不良资产.

"已开工的不能让它烂尾啊,……目前银监会还在研究,可以展期的具体期限还并不确定."另一位来自国有商业银行的消息人士称.

一位接近监管层的人士表示,银监会正在研究允许地方融资平台贷款展期的具体操作方式,但目前尚没有最後结论,预计未来几周内,银监会将下发正式文件.

国海证券银行业分析师宁宇就认为,地方债务面临的并非是"违约风险",而是"流动性风险",如果债务能够适当展期或者增加其他融资渠道以维持流动性,则不但可以缓解其偿还债务的压力,也可以缓解财政紧缩压力,有利於增加民生支出和减少中国经济的下行风险.

"中国经济增长没有问题,财政收入没有问题,地方政府融资平台的债务风险问题完全可以化解.主要的建议就是'慢慢来',不能着急."此前一位参与了中南海经济形势座谈会的专家曾这样向中国总理温家宝建言.

**贷款展期,重在增信**

"重在增信",是此次银监会对地方融资平台贷款可展期"松口"的重要条件.而在银行的实际操作层面,增信可以通过许多变通的操作方法来实现.

兴业银行首席经济学家鲁政委表示,站在风险控制的角度,银监会坚持增信的原则也是合理的.有足够现金流或者足够抵押品,展期之後不会成为坏账,这个在於识别是流动性问题,还是偿债能力问题.

一位国有银行高管就表示,比如说增信後可展期,包括增加担保,分红承诺,股权出让等,都可以是增信的路径.

"只要有现金流的(地方融资平台贷款),包括抵押品全覆盖的项目……,都列入可以展期的范围."上述消息人士称.

此前,中国银监会提出对原有期限安排不合理的贷款,在其满足担保抵押落实、合同补正到位等条件後,根据现金流与还本付息的实际匹配情况,经批准可适当延长还款期限或展期一次.

"实际上现在银行已经在通过种种方式在操作展期,只是银监会出台了这个方针後,银行就有了政策的依据."赵庆明说.

中国银监会副主席周慕冰此前亦强调,凡以公益性资产作抵质押的平台贷款,应以合法的非公益性资产进行全额置换;凡以政府承诺担保及以无土地使用权证的土地出让收入承诺抵押的平台贷款,应及时追加合法有效的抵押担保.对於整贷整还的存量平台贷款,做到项目建成投产後,每半年偿还本金一次、利随本清.

**政府扶持,题中之义**

虽然中国主要的商业银行都已完成了股改上市,但实际上一直以来,中国银行业尤其是国有银行经常承当着"类财政"的职能.因此当这种职能给整个银行业带来冲击之时,政府给予相应的扶持,也是题中应有之义.

众所周知,目前巨额的地方政府平台贷款,正是三年前中国政府为应对全球金融海啸而出台的4万亿经济刺激计划的重要组成部分.

"而在去年紧缩的情况下,一些项目的资金来源受到比较大的限制,项目工期被迫拉长.为避免一些项目中断,成为烂尾工程,最终成为银行坏账.展期之後,肯定是能降低银行坏账,对银行比较有利."鲁政委说.

宁宇认为,中国的银行实际上仍扮演着第二财政和宏观调控工具的角色.因此,中国银行体系承担公共服务所造成的隐性亏损实际上是准财政赤字,而非传统意义上的不良贷款.

财政部财政科学研究所所长贾康此前就表示,化解地方债务风险,深化财税体制改革势在必行……以後可考虑地方政府根据项目情况发行与之对应的市政债.

中国本地媒体此前报导称,2011年地方财政8,574亿元的超收收入中,一部分可用於偿还到期地方政府性债务.

审计署去年披露,中国的地方政府性债务余额2010年底达到10.7万亿元人民币.相较政府可支配的公共资源,上述债务偿还风险尚不足惧.部分地区的债务偿还对土地出让收入的依赖较大.

"处理地方融资平台贷款的问题不能不顾中国的国情和现实."赵庆明说. (完)

--审校 屈桂娟

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