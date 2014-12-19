中国将建设海洋综合观测网 加强海上力量

路透北京12月19日 - 《中国日报》周五报道，中国将建设一套海上综合观测网络。该网络将包括卫星及雷达站等设施，用于加强中国的海上力量。

《中国日报》援引中国国家海洋局官员的话报道，到2020年将建成海洋综合观测网络，初步形成海洋环境立体观测能力。

基本海洋观测网包括国家基本海洋观测网和地方基本海洋观测网。海洋观测网的覆盖范围包括我国近岸、近海和中远海以及全球大洋和极地重点区域，按岸基、离岸、大洋和极地分布。

报导称，建立与完善海洋观测网综合保障体系和数据资源共享机制，进一步提升海洋观测网运行管理与服务水平。基本满足海洋防灾减灾、海洋经济发展、海洋权益维护等方面的需求。（完）

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