继美国之后 欧盟亦表示对中国网络安全新法规的严重关切

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Robin Emmott

路透布鲁塞尔3月19日 - 欧盟周四严厉批评中国新的网络安全法规，加入向中国施压的全球行动。美国和欧洲企业称此项法案可能迫使他们退出中国市场。

欧盟称，中国新的网络安全规则对在华外资IT企业构成了一道“巨大障碍”，表示这些去年底提出的规则远超世界其他国家的安全标准。

“中国继续认为只有中国本土企业研发的信息安全科技是‘安全的’，并采用了一个范畴远超正常国际惯例的‘国家安全’概念，”欧盟执委会在其年度贸易壁垒报告中表示。

中国银监会已采行新的标准， 要求金融行业企业使用“安全可控”的科技产品。外资研发的科技产品必须在政府部门进行登记，令企业机密、安全电邮和加密信息处于危险境地。

美国主导了一项全球行动向中国施压，敦促其改变计划，成为中西紧张贸易关系的最新摩擦插曲。

“欧盟担忧这些规则制定过程缺乏透明度，亦对规则对欧洲企业的潜在影响表示忧虑，”欧盟贸易发言人罗萨里奥（Daniel Rosario）说道。

美国总统奥巴马3月2日接受路透采访时表示，已经直接向习近平主席提出了对中国反恐法案的关切。上周美国一名高级贸易官员在访问北京期间再次就此问题与中国官员交涉。

日本亦表示关切，而欧洲已与中国官员进行对话，并在世界贸易组织的一个特别委员会上提出了这个问题。

面对美国主导的施压行动，中国外交部本周称，“中国的互联网发展也要遵守中国自己的法律法规。”（完）