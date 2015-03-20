继美国之后 欧盟亦表示对中国网络安全新法规的严重关切

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Robin Emmott
路透布鲁塞尔3月19日 - 欧盟周四严厉批评中国新的网络安全法规，加入向中国施压的全球行动。美国和欧洲企业称此项法案可能迫使他们退出中国市场。
欧盟称，中国新的网络安全规则对在华外资IT企业构成了一道“巨大障碍”，表示这些去年底提出的规则远超世界其他国家的安全标准。
“中国继续认为只有中国本土企业研发的信息安全科技是‘安全的’，并采用了一个范畴远超正常国际惯例的‘国家安全’概念，”欧盟执委会在其年度贸易壁垒报告中表示。
中国银监会已采行新的标准， 要求金融行业企业使用“安全可控”的科技产品。外资研发的科技产品必须在政府部门进行登记，令企业机密、安全电邮和加密信息处于危险境地。
美国主导了一项全球行动向中国施压，敦促其改变计划，成为中西紧张贸易关系的最新摩擦插曲。
“欧盟担忧这些规则制定过程缺乏透明度，亦对规则对欧洲企业的潜在影响表示忧虑，”欧盟贸易发言人罗萨里奥（Daniel Rosario）说道。
美国总统奥巴马3月2日接受路透采访时表示，已经直接向习近平主席提出了对中国反恐法案的关切。上周美国一名高级贸易官员在访问北京期间再次就此问题与中国官员交涉。
日本亦表示关切，而欧洲已与中国官员进行对话，并在世界贸易组织的一个特别委员会上提出了这个问题。
面对美国主导的施压行动，中国外交部本周称，“中国的互联网发展也要遵守中国自己的法律法规。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率