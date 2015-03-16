中国暂缓反恐法立法三审--美国官员

路透华盛顿3月13日 （记者 Krista Hughes） - 美国白宫网络安全协调员迈克尔·丹尼尔（Michael Daniel）称，中国已暂缓了一项反恐法案的立法进程。该反恐法案要求科技企业交出加密密钥并安装信息安全“后门”，以方便中国有关部门进行监控。暂缓立法对心存忧虑的西方企业来说是一个好兆头。

美国总统奥巴马3月2日接受路透采访时表示，已经直接向习近平主席提出了对反恐法案的关切。

“他们已决定暂缓该反恐法案的三审，在某种程度上是将其暂时搁置起来，”丹尼尔在信息技术与创新基金会（Information Technology and Innovation Foundation）周四举办的一场网络直播讨论中说道。

“我们认为该法案不仅损害美国企业，而且对全球经济整体不利，因此我们觉得非常有必要清晰地向中国方面传达这个信息，”丹尼尔说道。

尚不清楚该法案未来是否会提交审议。

据中国中央电视台3月9日报导，全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会刑法室主任王爱立称，“根据大会日程安排，《反恐法》草案没有提交大会进行审议和表决。对《反恐法》，我们将根据常委会今年的立法计划，适时提交常委会进行审议。”

一位要求匿名的行业消息人士表示，立法暂缓给了企业“一些喘息空间，但未令企业完全放松”，因为全国人大常委会随时可通过该法案。

但另外一名人士对此表示乐观，认为此事已完结。

“中国还不想将所有外资公司踢出局外，也没有对此做好准备，所以做出了让步，”一位美国科技业行业专家匿名表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。