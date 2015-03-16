中国暂缓反恐法立法三审--美国官员

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月13日 - 美国白宫网络安全协调员迈克尔·丹尼尔（Michael Daniel）称，中国已暂缓了一项反恐法案的立法进程。该反恐法案要求科技企业交出加密密钥并安装信息安全“后门”，以方便中国有关部门进行监控。暂缓立法对心存忧虑的西方企业来说是一个好兆头。
美国总统奥巴马3月2日接受路透采访时表示，已经直接向习近平主席提出了对反恐法案的关切。
“他们已决定暂缓该反恐法案的三审，在某种程度上是将其暂时搁置起来，”丹尼尔在信息技术与创新基金会（Information Technology and Innovation Foundation）周四举办的一场网络直播讨论中说道。
“我们认为该法案不仅损害美国企业，而且对全球经济整体不利，因此我们觉得非常有必要清晰地向中国方面传达这个信息，”丹尼尔说道。
尚不清楚该法案未来是否会提交审议。
据中国中央电视台3月9日报导，全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会刑法室主任王爱立称，“根据大会日程安排，《反恐法》草案没有提交大会进行审议和表决。对《反恐法》，我们将根据常委会今年的立法计划，适时提交常委会进行审议。”
一位要求匿名的行业消息人士表示，立法暂缓给了企业“一些喘息空间，但未令企业完全放松”，因为全国人大常委会随时可通过该法案。
但另外一名人士对此表示乐观，认为此事已完结。
“中国还不想将所有外资公司踢出局外，也没有对此做好准备，所以做出了让步，”一位美国科技业行业专家匿名表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)