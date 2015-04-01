中美贸易：美国贸易办公室称中国银行业技术法规可能违背WTO规定

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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反恐法草案“引发美国股东的严重关切，并可能令人质疑中国履行义务的情况，”报告称。
美国财政部一名高层官员周一在北京表示，中国已经同意推迟实施新的银行技术限制。
行业组织对于在WTO针对中国发起行动一直保持谨慎，因为这样做可能耗时数年。
美国贸易办公室称，将继续施压要求暂缓实施上述银行业规定，并敦促中国不要实施反恐法草案。
在另一份报告中，美国贸易代表署详细阐述了美国企业在出口方面，包括对中国出口面临的贸易壁垒，涵盖提高飞机关税和限制外国投资比例，以及美国牛肉禁令等问题。
“中国仍是全球主要农产品市场中最不透明最难预测的一个，主要因监管当局的执行力度不均衡及选择性市场干预，”美国贸易办公室称。(完) (编译 秦德兴/王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。