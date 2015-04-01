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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 07:50 BJT

中美贸易：美国贸易办公室称中国银行业技术法规可能违背WTO规定

反恐法草案“引发美国股东的严重关切，并可能令人质疑中国履行义务的情况，”报告称。

美国财政部一名高层官员周一在北京表示，中国已经同意推迟实施新的银行技术限制。

行业组织对于在WTO针对中国发起行动一直保持谨慎，因为这样做可能耗时数年。

美国贸易办公室称，将继续施压要求暂缓实施上述银行业规定，并敦促中国不要实施反恐法草案。

在另一份报告中，美国贸易代表署详细阐述了美国企业在出口方面，包括对中国出口面临的贸易壁垒，涵盖提高飞机关税和限制外国投资比例，以及美国牛肉禁令等问题。

“中国仍是全球主要农产品市场中最不透明最难预测的一个，主要因监管当局的执行力度不均衡及选择性市场干预，”美国贸易办公室称。(完) (编译 秦德兴/王丽鑫；审校 徐文焰)
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