中国外交部称反恐法不会限制企业的合法经营活动

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月23日 - 中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上被问及与中国《反恐怖主义法》草案有关的问题时称，该法案的相关规定不会限制企业的合法经营活动，也不存在留“后门”问题，不会侵犯企业知识产权或者公民网络言论自由。
中国《反恐怖主义法》草案引起了西方国家的关切，该法案可能会要求科技公司在产品中安装“后门”或者向中国政府提供加密密钥等敏感信息。
美国国务院本周称已向中方就该法案表示“严重关切”，认为该法案在应对恐怖主义威胁方面弊大于利。
洪磊称，希望美方尊重中方正常的立法活动，不要搞“双重标准”。
他还称，当前，针对中国的暴力恐怖事件呈多发频发态势，对中国的国家安全和人民生命财产安全构成严重威胁。他指出，制定《反恐怖主义法》是完善国家法治建设、推进全面依法治国方略的要求，也是依法防范和打击恐怖主义的现实需要。
洪磊指出，随着信息技术发展，网络也越来越多地被恐怖分子用作组织、策划和实施恐怖犯罪活动的主要工具，迫切需要通过强化有关制度措施，防范和打击利用网络空间进行的恐怖犯罪活动。
他表示，包括美国在内的一些国家出于反恐需要，在相关立法中规定了网络运营商和服务商的协助义务。
洪磊称，“中国的《反恐怖主义法》草案中，规定了电信业务经营者、互联网服务提供者应当为公安机关、国家安全机关防范、调查恐怖活动提供技术接口和解密等技术支持，是完全合理的。
他表示，这一规定不会限制企业的合法经营活动，也不存在留‘后门’问题，不会侵犯企业知识产权或者公民网络言论自由。”
美国方面还称，该法案会使中国的言论和宗教自由受到限制。
洪磊称，中国政府高度重视处理好反恐与人权保障之间的平衡，会强化执法规范，切实保障公民和组织的合法权益。(完)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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