中国外交部称反恐法不会限制企业的合法经营活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月23日 - 中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上被问及与中国《反恐怖主义法》草案有关的问题时称，该法案的相关规定不会限制企业的合法经营活动，也不存在留“后门”问题，不会侵犯企业知识产权或者公民网络言论自由。

中国《反恐怖主义法》草案引起了西方国家的关切，该法案可能会要求科技公司在产品中安装“后门”或者向中国政府提供加密密钥等敏感信息。

美国国务院本周称已向中方就该法案表示“严重关切”，认为该法案在应对恐怖主义威胁方面弊大于利。

洪磊称，希望美方尊重中方正常的立法活动，不要搞“双重标准”。

他还称，当前，针对中国的暴力恐怖事件呈多发频发态势，对中国的国家安全和人民生命财产安全构成严重威胁。他指出，制定《反恐怖主义法》是完善国家法治建设、推进全面依法治国方略的要求，也是依法防范和打击恐怖主义的现实需要。

洪磊指出，随着信息技术发展，网络也越来越多地被恐怖分子用作组织、策划和实施恐怖犯罪活动的主要工具，迫切需要通过强化有关制度措施，防范和打击利用网络空间进行的恐怖犯罪活动。

他表示，包括美国在内的一些国家出于反恐需要，在相关立法中规定了网络运营商和服务商的协助义务。

洪磊称，“中国的《反恐怖主义法》草案中，规定了电信业务经营者、互联网服务提供者应当为公安机关、国家安全机关防范、调查恐怖活动提供技术接口和解密等技术支持，是完全合理的。

他表示，这一规定不会限制企业的合法经营活动，也不存在留‘后门’问题，不会侵犯企业知识产权或者公民网络言论自由。”

美国方面还称，该法案会使中国的言论和宗教自由受到限制。