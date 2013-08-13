中国可证券化资产规模约3万亿 今明两年ABS或爆发--海通

路透上海8月13日 - 中国大型券商--海通证券最新一份策略报告指出，信用和保证类贷款、小微企业贷款及BT(建设＋转交)回购债权类等企业资产近阶段较为适宜进行资产证券化(ABS)，可证券化规模约3万亿元人民币。若政策放开，证券化业务可望成为今明两年业务爆发点。

海通证券策略分析师陈瑞明在报告中指出，信贷资产中以信用类贷款、保证类贷款、小微企业贷款、汽车贷款为主，约2万亿元有证券化需求；企业资产中以建筑企业的BT回购债权、部分地方公共事业企业现金流为主，可证券化规模约1万亿元，两者合计3万亿元。

报告称，逻辑上，资产证券化和当前各个金融热点都能相关，如存量盘活、直接融资、银行去杠杆、信贷出表、银行不良处置、地方政府融资新渠道、小微企业贷款、金融创新、大资管等等。证券化成为当前金融深化的重要节点，由此被业内、业外人士广泛关注。

报告分析称，对于海外主流ABS基础资产--个人住房按揭贷款，由于2009年以来很多按揭贷款利率打七折，加权贷款年利仅在5%左右，低于市场ABS品种平均水平，因此不适合成为证券化的主要品种；而不良贷款出于道德风险或制度所限，信贷不良资产也难成为主流品种。

从操作角度看，目前最适宜证券化的信贷资产是：信用类贷款、保证类贷款、小微企业贷款、汽车贷款的资产包。原因一是易操作，二是基础资产优质，三是基础资产分散风险低。

综合考虑现在存量信贷规模及银行的出表需求，经测算，可操作、有现实动机的信贷资产证券化规模约2万亿元。当然，这是最保守的估算，尚未考虑新增信贷因素、放大信用贷证券化帮助抵押贷也部分出表的因素。

报告估算，高信用等级的省级、副省级下属的能产生现金流的公共事业企业（污水处理、高速公路为主），可能证券化的规模在5,000亿元左右，但对操作技术要求较高。

而近年来国内兴起的BT模式，对垫资建筑企业而言，是应收账款债权，拥有可预期的现金流，技术上也容易满足证券化的三个最核心要素，BT回购债权可望成为目前企业资产证券化的主要品种，估算可证券化的高等级BT项目规模亦在5,000亿左右。

报告指出，3万亿不是大概念的数字，而是实实在在可做业务的数字。据调研，某股份制银行大约储备了几百亿的信用贷款证券化项目，有资质的大券商也储备了若干BT证券化项目。目前的主要障碍是主管部门的审批进度，以及银监会只放行500亿的试行额度。

“只要开局良好，政策从‘试行’向‘常规化’开放，允许发行模式创新，资产证券化将迅速成为今明两年的业务爆发点。”报告称。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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