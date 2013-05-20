朝鲜抓扣中国渔船 中方要求尽快放船放人

美国总统特朗普立场改变 称北约不再过时
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透上海5月19日（记者 Adam Jourdan） - 新华社周日报道称，一艘载有16名船员的中国渔船日前被朝鲜扣留。这或将影响中朝两国关系。
新华社报道，中国驻朝鲜使馆领事参赞姜亚先称，朝鲜在中国与朝鲜半岛之间海域抓扣了这艘大连渔船。
中国其他官方媒体援引船主于学君的说法称，船上载有16名船员，朝方要求支付60万元。
据报道，这艘渔船5月5日晚被朝鲜扣留，于学君五天后向中国驻朝使馆电话求助。
“使馆立即向朝鲜外务省领事局提出交涉，要求朝方尽快放船、放人和切实保障我被扣船员生命财产安全与合法权益，”新华援引中国驻朝使馆的说法称。
“交涉情况已告知船主，正敦促朝方尽快妥善处理。”
这并非中国船只首次被朝鲜扣留。一年前，朝鲜扣押多艘中国渔船和多名渔民达两周时间。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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