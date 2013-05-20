朝鲜抓扣中国渔船 中方要求尽快放船放人

路透上海5月19日（记者 Adam Jourdan） - 新华社周日报道称，一艘载有16名船员的中国渔船日前被朝鲜扣留。这或将影响中朝两国关系。

新华社报道，中国驻朝鲜使馆领事参赞姜亚先称，朝鲜在中国与朝鲜半岛之间海域抓扣了这艘大连渔船。

中国其他官方媒体援引船主于学君的说法称，船上载有16名船员，朝方要求支付60万元。

据报道，这艘渔船5月5日晚被朝鲜扣留，于学君五天后向中国驻朝使馆电话求助。

“使馆立即向朝鲜外务省领事局提出交涉，要求朝方尽快放船、放人和切实保障我被扣船员生命财产安全与合法权益，”新华援引中国驻朝使馆的说法称。

“交涉情况已告知船主，正敦促朝方尽快妥善处理。”

这并非中国船只首次被朝鲜扣留。一年前，朝鲜扣押多艘中国渔船和多名渔民达两周时间。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。