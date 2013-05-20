朝鲜抓扣中国渔船 中方要求尽快放船放人

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海5月19日（记者 Adam Jourdan） - 新华社周日报道称，一艘载有16名船员的中国渔船日前被朝鲜扣留。这或将影响中朝两国关系。
新华社报道，中国驻朝鲜使馆领事参赞姜亚先称，朝鲜在中国与朝鲜半岛之间海域抓扣了这艘大连渔船。
中国其他官方媒体援引船主于学君的说法称，船上载有16名船员，朝方要求支付60万元。
据报道，这艘渔船5月5日晚被朝鲜扣留，于学君五天后向中国驻朝使馆电话求助。
“使馆立即向朝鲜外务省领事局提出交涉，要求朝方尽快放船、放人和切实保障我被扣船员生命财产安全与合法权益，”新华援引中国驻朝使馆的说法称。
“交涉情况已告知船主，正敦促朝方尽快妥善处理。”
这并非中国船只首次被朝鲜扣留。一年前，朝鲜扣押多艘中国渔船和多名渔民达两周时间。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
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