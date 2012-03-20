特写：变味的中国卖方分析师评选

* 新财富影响力提高令买方机构更显牛气

* 常规服务外,卖方"拜票"动作增多

* 卖方研究所需寻求蓝海

作者 林琦/曹巍浩

路透上海/北京3月20日电---在外行人眼中，他们是不折不扣的"金领"阶层,拿着动辄数十万、上百万的年薪,衣着光鲜地出入于北京金融街、上海陆家嘴等地的大牌金融机构.但是,这个全中国仅有不到2,000人的精英群体也有自己的苦恼.

每年夏天,这些卖方分析师就开始陷入焦虑,不得不放下身段和本职工作,花上数月时间游走于客户机构,想尽各种办法游说、取悦另外一群人.从请客送礼到邀请对方参加泳装模特派对,无所不用其极.这一切都是为了一个叫做"新财富"的奖项评选.

在一家大型券商研究所担任分析师的刘先生对路透说,他每天工作至少12个小时,一个月中三分之一时间在外出差,持续不断的路演和拜访客户.能够令他坚持撑下来的重要因素,就是期望尽快入选"新财富".

由深圳《新财富》杂志主办,已持续九年的新财富最佳分析师评选,已成为中国卖方分析师行业最受关注的奖项.但随着它对於业内人士"含金量"的不断升高,分析师及其所属机构们在咨询及路演等常规手段之外"拉票"、"拜票"等情况也日益离谱,令业界出现不少微词,甚至有金融机构公开表示不再参加.

最近,一份来自中信证券自营部门的短信在网上曝光,更是揭开了新财富评选的背後矛盾.这条信息要求其合作券商研究所在发送研究成果时必须与公募基金同一时间无差别,并明言这将作为日後"评选依据".这激起众多卖方人士抨击.多位分析师向路透证实了这条信息的真实性.

安信证券研究所首席经济学家高善文在其微博中直言不讳,"口气之居高临下,视天下卖方如无物.所据以要挟者,新财富选票而已.至于分佣云云,未之见也.如此行事,颇有小人得志的味道."

金融行业大致可分为买方和卖方两端.买方主要进行资产管理业务,大众所熟悉的"机构"或"机构投资者"多归为此类;为买方投资提供智力支持的外部券商研究所则归为卖方.

而"新财富"奖项评选,正是为卖方研究机构做排名.排名的依据,则是按有投票权的买方的打分高低,来为卖方机构排序.

对於新财富评选,业内人士各有褒贬.不过大多人士认为,总体而言,新财富评选还是公平客观的,能够反映出分析师的研究水平、贡献和价值.华创证券副总经理、研究所所长高利表示,"入选新财富,代表研究水平高,意味着能够获得基金公司更多分佣,这是一种正相关,"

不过他说,随着近阶段新财富投票权的扩大,引入更多类型的买方机构,其评选结果与卖方研究所的业务诉求已有一定偏离.不少券商自营和资管部门近年跻身评委,但他们基本会使用自身的交易渠道,对为其提供服务的研究所而言,没有太多的收入贡献.

新财富评选由证券时报旗下的新财富杂志的评审团已由原先以公募基金为主,扩大至包含基金、保险资产管理公司、私募、信托公司、财务公司等买方机构,2011年评选时更是全面引入了券商自营和资产管理部门.

已连续多年入选新财富最佳分析师的高善文今年初公开宣称,退出新财富评选.他曾在博客中指出,"一家券商的分析师为了票权积极免费地服务于另外一家券商的自营部门,这种局面十分现实,也十分怪异."

国内媒体此前报导,国内顶级投行中金公司管理层已达成共识,不再参与国内类似新财富的评选,而会选择与公司国际化战略相符的相关评选,例如《亚洲货币》,《机构投资者》等.

**鲤鱼跳龙门**

入选新财富的券商分析师往往如同"鲤鱼跳龙门"一般,收入能够成倍增长,年薪有望突破百万元人民币;而研究所拥有新财富最佳分析师的多少,也是业内考量研究所水准的重要标尺,所以一些研究所将入选新财富作为分析师业务考核的最大打分基数.

"新财富大家还是比较认的,很多地方都靠挖新财富排名靠前的人来树名,"一家中型券商研究所所长表示.

不过他坦言,新财富评选已开始象一场闹剧,越来越娱乐化,很多研究员花几十万去拉票,拉票过於激烈,过於怪异.

北京一家保险公司人士表示,"卖方来我们这拜票,要送每人一台iPhone,都没人看的."

"拜票送的东西有大有小,大的无非就是iPad,也有送宠物衣服的."北京一基金公司基金经理调侃道,"送宠物衣服的人,都不一定记得他老妈的生日,却记得买方家有条狗."

券商分析师的研究服务更加到位,路演频率越来越高已成业内惯例,而一些买方机构亦对铺天盖地的路演司空见惯,接待趋於敷衍;有些买方机构内部分析师甚至向卖方同行指派工作.

上海一家券商研究员叹苦经:"买方的很多小鬼都很牛的,打电话来指挥你做这做那的.就说他最近要看点啥,安排你给他准备点啥,啥时候给他之类的."

**寻找蓝海**

对研究所而言,员工薪资是成本的重心.不少券商研究所负责人感叹,打造一个象样的研究所,每年成本开支在5,000万到1亿元人民币,个别大型研究所开支可能近2亿元,其中三分之二的开支在人力成本上.

分析师一旦入选新财富,在声名鹊起的同时,亦意味着研究所的成本将明显上升.因此国内券商研究所对待是是否参加新财富,基本可分为两派:内部派和买方派.

"我们不参加评选,只是服务好内部客户,"华西证券研究所副所长曹雪峰表示,研究所分析师主要为经纪业务提供服务,同时在不违反防火墙的原则下,给公司的资产管理、投资银行及投资部门提供一些服务.

高利则指出,公司定位和追求价值不同,研究所推荐旗下分析师参与评选的热情也不一样.华创证券研究所是一个"新兵",正处创品牌阶段,所以未来还是会积极参与新财富评选.

对於研究所未来发展方向,他表示,因公募基金规模及交易量的止步不前,各券商研究所赚取佣金分点已遇上天花板,而券商之间竞争亦在加剧,当前需要考虑寻找更多的业务来源,即将失去独立交易席位的保险公司将是下一个蓝海.

他还指出,目前国内券商创新力度正在加快,研究所亦面临一个大的转型,将来亦可围绕母公司及行业的创新大潮,研究所主业将不再局限於买方业务.

**整合和布局**

平安证券研究所近期因裁员风波陷入舆论的风口浪尖,而平安证券董事长杨宇翔对外界回应称,并非因成本压力裁员,而是战略布局.

"平安研究所将在业内率先转型,从纯研究服务的公募模式,深化为主交易商模式."他指出,未来将集中资源把保留下来的16个行业研究领域做强,并围绕大金融、大消费和高成长三个方向,做出鲜明特点.

中国市场目前大约有四十多家机构从事卖方研究业务,同质化现象相当严重.相比之下,美国华尔街可能不到二十家,其佣金分仓市场的绝大部分集中在前十家机构.

高善文曾在其博客中感叹国内卖方研究所存在产能过剩.他预计,市场交易规模的持续萎缩,加上卖方分析师成本的高企,可能已经使得处於边际上的券商难以由此获利,卖方研究所的行业整合压力正在开始显现.

"未来从事卖方业务的机构在目前基础上减少一半,也许不会是过於激进的估计."他指出.

--审校 王丰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。