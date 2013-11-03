民政部长：未富先老是中国现在面临的最大挑战

中国石化料今年油价缓慢上升 将就沙特阿美IPO进行交流（更新版）
路透香港3月27日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，预料今年油价缓慢上升，公司业绩将明显改善；同时，该公司将就沙特阿美IPO（首次公开发售）进行深入交流。
路透北京11月3日 -中国民政部部长李立国周六称，今年中国老年人口将突破2亿人，到2025年和2034年将分别突破3亿和4亿，应统筹考虑养老服务产业发展战略。
“未富先老是中国现在面临的最大挑战。”新华社周六援引他在北京一论坛上的讲话称。
随着人口老龄化进程的不断加快，庞大的老年人口以及由此产生的巨大服务需求昭示着养老服务产业进入重要历史机遇期。李立国认为，要统筹考虑养老服务产业的发展战略，不断完善养老服务产业体系，逐步使社会力量成为发展养老服务产业的主体。
据出席同一论坛的国务院发展研究中心主任李伟介绍，发达国家进入老龄化社会时人均国内生产总值一般都在5,000-10,000美元，甚至更高；中国在2001年迈入老龄化社会时人均国内生产总值刚刚超过1,000美元，2012年也才超过6,000美元，“应对老龄化的经济基础十分薄弱。”他说。
李伟也表示，仅就目前统计数据来看，中国现在还不是老龄化程度最高的国家，但在快速城市化和工业化进程中，受生育意愿降低等影响，中国正进入快速老龄化阶段。
“与发达国家相比，中国老龄化面临的形势更加严峻，问题更复杂，困难也更多。”他称。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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