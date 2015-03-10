中国养老保险基金的收支平衡未来面临巨大压力--人力社保部长

消息人士称多家银行调高北京房贷利率
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透北京3月10日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周二称，受人口老龄化影响，中国养老保险基金的收支平衡未来面临巨大压力。
他在两会（全国人大和政协会议）期间举行记者会上称，要多方面筹措社保基金，除了企业和个人缴费，还要加大财政支持力度，同时做大做强全国社会保障基金。
他并强调，要做好结余的养老保险基金的保值增值。
对于今年的就业压力，尹蔚民称，在经济增速放缓、经济下行压力持续加大、产业结构调整的大背景下，今年的就业形势将更加复杂，也将更为严峻。要完成李克强总理在政府工作报告中提出的“今年城镇新增就业1000万人以上”的目标要付出更为艰巨的努力。
今年城镇新成长劳动力大约有1,500万人左右。其中高校毕业生749万，另外还有中专、技校和初中高中毕业以后不再继续升学的学生，以及需要转移就业的农村富余劳动力。所以，总量压力仍然非常巨大，结构性矛盾更加突出。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期周二窄幅整理微收升，而中间价则刷新三周低点。交易员称，节后首日汇价波动区间依然有限，客盘实需购汇仍有，大行则继续适度提供美元流动性，由于近期消息面比较平淡，预计这种横盘窄幅整理走势还将延续一段时间。